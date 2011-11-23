美参议员称美应规范中国审计公司

法国调查人员将FCA部分车型排放超标问题移交检方
路透巴黎2月6日 - 法国政府周一表示，调查人员已将菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)旗下部分柴油车引擎的氮氧化物排放异常问题移交检方，有可能就此起诉该公司。
路透华盛顿11月22日电（记者 Sarah N. Lynch）---美国参议员舒默（Charles Schumer）称，对于拒绝配合美国审查的中国审计公司，美国审计监管当局应予以规范。他指出，美方与中国政府的协商缺乏进展。
舒默是美国参议院银行委员会重要成员，他11月22日致美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）主席多蒂（James Doty）的信中，表达了对中国审计公司的关切。
舒默信中写道：“我知道，中国政府在阻碍贵委员会审查注册的中国审计公司，但这一僵局实在拖得够久了。我谨请求委员会，对持续拒绝合作的中国审计公司立即采取纪律行动。”
PCAOB称还未收到此信，拒绝置评。
中国在美国上市公司曝出会计丑闻後，美国证券交易委员会（SEC）及PCAOB便与中国政府协商，希望能获准对中国审计公司进行联合审查。
数十家在美国上市的中国公司去年披露审计师辞职或会计违规操作，这引发了SEC的严密关注。
很多此类会计问题，发生在通过反向收购方式在美国上市的中国公司。不过也有一些发生问题的公司，是通过首次公开发行（IPO）等传统途径在美国上市的。（完）
编译：张家伟 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国政府周一表示，调查人员已将菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)旗下部分柴油车引擎的氮氧化物排放异常问题移交检方，有可能就此起诉该公司。
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一对欧洲议会经济事务委员会表示，欧元区经济复苏正在加快，但仍需要刺激，所以欧洲央行不准备撤走支持性措施。
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。