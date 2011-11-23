版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 23日 星期三 12:02 BJT

23日午间分析：沪指早盘横盘震荡

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日A股市场继续呈现横盘震荡整理走势。经过连续的下跌後，杀跌动能有所减弱，但是受到金融等权重股的拖累下，今日早盘沪综指盘中一度跌破2400点关口，随後缓慢回升，午盘沪综指报收于2404.80点，下跌0.32%。

尽管短线技术指标严重超卖，但是受隔夜外盘及今日亚太地区市场早盘普跌的影响，A股市场独木难支，成交量的萎缩反映出市场的恐慌杀跌动能已经大大减轻，大盘持续大幅下跌空间有限，预计短期内大盘维持震荡格局。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐