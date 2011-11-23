东京证交所将收购大阪证交所

* 市况疲软促成合并

* 合并组成以上市股票价值计全球第三大交易所

* 合并比率暗示,两家实体市值合计45亿美元

* 东京证交所报价每股48万日圆收购大阪证交所股份,较後者周一收盘溢价14%

* 大阪证交所周二收高4.6%

* 新交易所缺乏强有力的海外扩张战略

记者 Nathan Layne/Noriyuki Hirata

路透东京11月22日电---日本东京证交所将于2013年收购较小同业大阪证交所,组成上市股票价值合计3.6万亿美元的全球第三大交易所,旨在应对日本低迷市况,在全球同业纷纷整并之际创造规模效益.

东京证交所将以17亿美元收购大阪证交所8697.OS,将这两家除了在二战期间短暂合并过、其馀时间独立运营超过一个世纪的交易所合并在一起.

东京证交所控制着逾90%的现金股票交易,而位于日本西部经济中心的大阪证交所,则拥有非常高的日经指数期货和其他衍生品交易量.

"这会创造出一个非常平衡的交易所,"日本野村总合研究所资深研究员暨交易专家Sadakazu Osaki说.

世界交易所联合会(World Federation of Exchanges)数据显示,这两家交易所的上市股票价值合计後,将仅次于纽约-泛欧交易所集团的14.5万亿美元,以及Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)的近4万亿美元.

然而,合并後的新交易所仍然缺乏一个强有力的国际市场策略,该策略被视为是促进其发展的一个重要因素,因日本国内市场深陷通缩泥潭,并且许多年来经济增长停滞.

放眼全球,过去五年来宣布的交易所合并和收购总额达到830亿美元.因传统的股票交易收入减少且面临新崛起交易所的竞争,各家交易所纷纷采取措施削减成本并使业务多元化.

"交易所面临的全球环境已经发生重大变化,日本的市场份额也处在衰落之中,"大阪证交所执行长米田道生在发布会上称."我们正面临模式转变."

双方表示,在规模较大但未上市的东京证交所在公开标售中购得上市的大阪证交所最高三分之二股份之後,他们将在2013年1月合并业务.合并後新证交所的暂用名为日本交易所集团(Japan Exchange Group).

东京证交所将开出每股48万日圆的价格,相当于较周一收盘价溢价14%.按此出价计算,大阪证交所的估价为1,300亿日圆(17亿美元).

大阪证交所股价盘中最高上涨5.5%,最终收涨4.6%,报每股440,050日圆.在大阪证交所上市的公司包括任天堂7974.OS和村田制作所(Murata Manufacturing)6981.OS等.

东京证交所执行长齐藤敦表示,大阪证交所作为存续方将保留上市地位,而合并後的新公司最终将考虑在东京证交所主板重新挂牌,以使东京证交所收回收购成本.

据汤森路透数据显示,东京证交所和大阪证交所的合并比率(merger ratio)约为1.7:1,表明合并後的市值为3,500亿日圆(45.5亿美元),大致看齐以市值计第九大交易所Nasdaq OMX.

以3月止财年的合并获利计,这家日本证交所的历史市盈率(本益比)约为19倍,高于纽约-泛欧交易所集团的11倍,但低于顶级运营商香港交易及结算所有限公司(0388.HK)的24倍.

ITC Investment Partners首席投资官Ryosuke Okazaki称,"交易量疲弱,他们正在一个不断萎缩的市场中运营.即便是在合并之後,获利大涨的希望也很渺茫.这看起来不像是一次具有吸引力的投资."

东京证交所社长齐藤敦应会成为新交易所社长,而大阪证交所社长米田道生则可能出任首席运营官一职.

**挤压成本**

大部分亚洲股票交易所今年置身于全球交易所并购热潮之外,仅出现过一次尝试性交易--新加坡交易所(SGXL.SI)拟以80亿美元收购澳洲证交所(ASX.AX)--但被澳洲政府拦下.

东京证交所和大阪证交所于3月开始洽谈,并遇到了一些困难,因双方很难就合并比率和交易结构达成协议.东京证交所原本打算在合并之前上市.

齐藤敦称,与大阪证交所合并将打造"一站式服务",这将提升流动性,并能提供更广泛的产品和服务.齐藤敦曾在野村证券任职,其间两次赴纽约工作.

目前日本股市的前景益发黯淡.近期新上市案虽稍稍回升,但交易量是2007年水准的一半,且上个月还降至年内新低.

在日本1989年资产泡沫的高峰时期,东京证交所的市值相当于全球市场价值的40%.如今则是7%,反映出日本经济地位的失落.

日本的证交所一直在积极寻求联盟及海外成长.东京证交所持有新加坡证交所的少数股权,且与伦敦证交所有合资事业,但其营收几乎全都是来自日本的核心事业.

东证所在2010年投资1.4亿美元推出的高速交易系统,被认为是引进更多对冲基金和高频率交易至日本的一个方式,但对交易量的正面效应无多.

东京和大阪证交所表示,他们将整合交易系统,最终每年可望省下70亿日圆.

一些人认为该合并案是强化日本市场的重要方式.政府长久以来忧心东京作为金融中心的重要性式微.

日本邮政改革暨金融大臣自见庄三郎周二稍早表示,该合并案将有助于迈向建立一个汇集证券和商品交易的交易所.

野村总合研究所的Osaki表示,虽然整合双方力量将有助于证交所得到新的上市案,以及简化某些运作,但对于解决投资者对日股意兴阑姗的基本问题却帮助不大.

一些分析师担心,奥林巴斯爆发的会计丑闻恐怕会有长远效应.奥林巴斯的丑闻令日本企业治理的弱点备受注目.

Jefferies (Japan) Ltd的日本策略主管Naomi Fink表示,"两家公司合并,理论上是不错的主意,但主要问题在于基本面上.如何让人对日股重拾买兴?"(完)