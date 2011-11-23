亚洲股市下滑 受中国PMI数据与美国经济增长担忧打压

法国调查人员将FCA部分车型排放超标问题移交检方
路透巴黎2月6日 - 法国政府周一表示，调查人员已将菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)旗下部分柴油车引擎的氮氧化物排放异常问题移交检方，有可能就此起诉该公司。
* MSCI除日本外的亚太股指下跌1.9%
* 汇丰中国制造业PMI初值创2009年3月以来最低
* 欧元兑美元跌至1.3462美元
* 美国原油期货跌逾1美元至97美元下方
路透新加坡11月23日电---亚洲股市、美国股指期货与美国原油周三齐跌,因汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值疲软,重新引燃对中国经济硬着陆的担忧,并加重在美国下修国内生产总值(GDP)後的全球经济增长疑虑.
欧元亦下滑,因之前比利时一家报纸报导称,法国和比利时对Dexia银行(DEXI.BR)的援救处于破局的边缘.Dexia银行是欧元区主权债务危机的首个牺牲品.
美国经济低迷、欧洲主权债务危机不可避免地恶化的双重威胁,加重了风险厌恶情绪,令市场成交量较低.
"若成交量进一步下降,将趋于停滞,"Patersons Securities的交易员Martin Angel表示.
市场人气恶化,此前汇丰(HSBC)公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.
浏览汇丰中国PMI初值和工业产出图表,请点选:(link.reuters.com/wum74s).
摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太地区股指跌1.9%,其中材料、能源和科技等板块领跌.
澳洲方面,矿业巨头必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别下跌2.6%和1.7%.而韩国科技巨头三星电子(005930.KS)也下跌逾2%.
东京市场因假日休市.
美国股市周二下跌约0.5%,为连续第五个交易日下滑,因数据显示第三季经济环比年率下修为增长2%,初值为增长2.5%.
标普500股指期货在亚洲跌1.2%,且在汇丰PMI初值公布後扩大跌幅,这表明美股在感恩节假期前的最後一个交易日可能进一步下跌.
**欧元受创**
欧元兑美元跌0.3%,报1.3462左右,而美元指数受投资者避险的提振,涨约0.3%.
对Dexia报导令欧元回吐稍早录得的涨幅.此前因国际货币基金组织(IMF)增加信贷工具,以帮助一些较小国家免受欧元区债务危机的影响的,消息公布後欧元上扬.
不断蔓延的危机推高了西班牙、法国、意大利和比利时公债的风险溢价,也令欧洲银行业在货币市场中越来越难以获得美元融资.
这些压力促使美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)周二连续第102个交易日上涨,自7月以来翻了一倍.
欧元/美元交叉货币基差互换触及2008年以来的最阔水准.
美国原油期货跌逾1美元,报每桶96.85美元,因担心经济成长放缓将削减需求.(完)
--编译 隋芬/兰秀娟/李春喜/王翔琼;审校 张若琪/张涛/郑茵
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路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。