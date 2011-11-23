亚洲股市下滑 受中国PMI数据与美国经济增长担忧打压

* MSCI除日本外的亚太股指下跌1.9%

* 汇丰中国制造业PMI初值创2009年3月以来最低

* 欧元兑美元跌至1.3462美元

* 美国原油期货跌逾1美元至97美元下方

路透新加坡11月23日电---亚洲股市、美国股指期货与美国原油周三齐跌,因汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值疲软,重新引燃对中国经济硬着陆的担忧,并加重在美国下修国内生产总值(GDP)後的全球经济增长疑虑.

欧元亦下滑,因之前比利时一家报纸报导称,法国和比利时对Dexia银行(DEXI.BR)的援救处于破局的边缘.Dexia银行是欧元区主权债务危机的首个牺牲品.

美国经济低迷、欧洲主权债务危机不可避免地恶化的双重威胁,加重了风险厌恶情绪,令市场成交量较低.

"若成交量进一步下降,将趋于停滞,"Patersons Securities的交易员Martin Angel表示.

市场人气恶化,此前汇丰(HSBC)公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.

浏览汇丰中国PMI初值和工业产出图表,请点选:(link.reuters.com/wum74s).

摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太地区股指跌1.9%,其中材料、能源和科技等板块领跌.

澳洲方面,矿业巨头必和必拓(BHP.AX)和力拓(RIO.AX)分别下跌2.6%和1.7%.而韩国科技巨头三星电子(005930.KS)也下跌逾2%.

东京市场因假日休市.

美国股市周二下跌约0.5%,为连续第五个交易日下滑,因数据显示第三季经济环比年率下修为增长2%,初值为增长2.5%.

标普500股指期货在亚洲跌1.2%,且在汇丰PMI初值公布後扩大跌幅,这表明美股在感恩节假期前的最後一个交易日可能进一步下跌.

**欧元受创**

欧元兑美元跌0.3%,报1.3462左右,而美元指数受投资者避险的提振,涨约0.3%.

对Dexia报导令欧元回吐稍早录得的涨幅.此前因国际货币基金组织(IMF)增加信贷工具,以帮助一些较小国家免受欧元区债务危机的影响的,消息公布後欧元上扬.

不断蔓延的危机推高了西班牙、法国、意大利和比利时公债的风险溢价,也令欧洲银行业在货币市场中越来越难以获得美元融资.

这些压力促使美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)周二连续第102个交易日上涨,自7月以来翻了一倍.

欧元/美元交叉货币基差互换触及2008年以来的最阔水准.

美国原油期货跌逾1美元,报每桶96.85美元,因担心经济成长放缓将削减需求.(完)