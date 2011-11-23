央行官员称将允许更多国外机构投资中国债券市场

"随着人民币在海外得到更广泛使用,我们将积极、逐步地推进开放中国债券市场,允许更多外资在国内债市投资,"谢多在北京出席金融论坛时称."我们将允许更多有意向的国内机构去海外发债."

中国寻求扩大人民币在贸易结算中的使用,以减少对美元的依赖.与此同时,海外的人民币持有者希望将手中的人民币在中国债市进行再投资,以期获得稳定回报.