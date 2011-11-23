加拿大签证体系存在严重漏洞--审计总长

路透渥太华11月22日电(记者 David Ljunggren)---加拿大审计总长维尔斯玛(John Wiersema)周二警告称，因签证体系存在漏洞，具有安全威胁或患有严重疾病的人可能已被获准进入加拿大。

他发布的这份报告很可能为一些美国批评人士所利用，後者寻求对美加两国陆上边境加强管控。这些批评人士认为，加拿大让很多有朝一日会可能袭击美国的疑似恐怖分子和武装分子入境。

维尔斯玛表示，签证和安全官员“需要改善对申请者健康和安全风险的管理”。

维尔斯玛称，加拿大公民及移民部(Citizenship and Immigration)和边境服务署(Border Services Agency)的官员经常加班、缺乏训练、监督不善且方法老套。

他在声明中表示：“签证官员负责决定签发或拒发入境签证，但签证体系缺乏基本要素，无法为他们提供作出决定所需的有用信息。”

“我们20年来始终在报告签证体系中存在的问题，当发现这些最基本的缺陷依然存在时，我感到心神不宁。”

2010年，加拿大签证官员处理了104万件临时居住申请和31.7万件永久居住申请。加拿大仅拥有3,450万人口，是少数积极鼓励移民的西方国家之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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