研究发现吃盐并非越少越好

路透芝加哥11月22日电（记者 Julie Steenhuysen）---加拿大研究人员周二称，摄入适量食盐，比摄入过多与过少都更健康。该研究很可能助长关于饮食中盐的健康效应的辩论。

多年来，医生警告称，大量摄入食盐会增加患高血压及其他心脏疾病的风险，但是最近的研究结果对该论调构成了挑战。

减少食盐摄入量可以降低血压已广为人知，不过并无研究显示，可以就此认为更大范围人群的总体心脏健康水平更高。本月稍早发布的多项研究总结暗示，降低食盐摄入量可能不会提高大众健康水平。

加拿大麦克马斯特大学（McMaster University）的研究人员发现，摄入适量食盐的人出现心脏问题的风险最低，摄入食盐水平高的人患中风、心脏病及其他心血管疾病的风险都会增加。

他们发表在《美国医学协会期刊》上的报告称，研究范围内低盐饮食的人死于心脏疾病的风险更高，因心力衰竭而入院的风险也上升了。

麦克马斯特大学约瑟夫（Salim Yusuf）博士帮助领导了这项研究，他在声明中称：“我们的研究结果凸显了高盐饮食人群减少食盐摄入的重要性，以及在含盐量高的加工食品中减少钠含量的必要性。”

“不过，对于那些摄入量适中的人来说，减少饮食中含盐量是否有益，仍是一个值得讨论的问题。”

研究人员表示，解决这一问题的最好方式是进行大规模临床试验。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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