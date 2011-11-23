全球经济有放缓之虞 但切莫押注油价大跌

* 布兰特原油2011年均价创下历史新高,高于2008年水准

* 新兴市场的燃料需求增加,但供应步调混乱

* 美国宽松货币政策可能提振油价

* 预期油价大跌的分析师仅占少数,尽管经济放缓

记者 Christopher Johnson 编译 张明钧/石冠兰

路透伦敦11月22日电---大西洋两端的债务危机不断延烧,欧洲处于衰退边缘,再加上利比亚的油田恢复供应,这都挑拨着作空油价的心理.

作空虽诱人,但风险偏高.

虽然2011年金融及经济表现黯淡,但油市表现却相当风光,其中布兰特原油今年均价高于每桶110美元,创下史上最高年度均价,而预期油价大跌的分析师仅占少数,尽管分析师也预期经济将会放缓.

中国及其它新兴经济体的燃料需求不断增加,而包括北海等地的传统供应来源正不断下滑,加上利比亚等主要出口国的生产中断,让油市持续吃紧.

除非全球最大的原油消费国--美国陷入二度衰退,否则油价或将维持强势格局,至少在北半球冬季结束前是如此.

"油市的偏空情境并未实现."法国巴黎银行商品市场策略主管Harry Tchilinguirian表示,"全球原油需求持续增长,若供给未见增加,不是库存会下滑、就是价格会上涨,而我们已经见到库存下滑价格上涨."

根据国际能源署(IEA)估计,今年全球每日原油需求的增幅可能达到约90万桶,每日需求可能超过8,900万桶.

IEA预估,明年全球每日原油需求将加速成长,增速提高至每日130万桶,因中国、印度、巴西等新兴经济体扩大用油.

**供给步调紊乱**

"头条新闻满满都是经济衰退的噩耗,这样一来油品需求已经恢复成长的事实很容易就会遭到忽略,而2011年的需求水准创史上新高."顾问公司JBC Energy的能源研究主管David Wech表示.

尽管需求已经增加,但是供给则是时好时坏,其中利比亚民众推翻前独裁者卡扎菲(格达费)一事,导致每日160万桶高质量的利比亚原油供给消失无踪,而俄罗斯、英国、挪威及尼日利亚的生产也不顺遂.

其它因素也对油价提供支撑.

尽管消费者信心处于低档,美国上季的经济数据持续优于预期,在过去两个月支撑美国原油价格表现.

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随着美国即将进入大选年,市场广泛预期美国联邦储备委员会(美联储,FED)将出台新一轮货币宽松举措,力图支撑美国经济并增加就业.过去这类举措曾带来资产价格攀升,特别是石油.

分析师们认为,经济成长速度需要显着下滑,才能让石油需求受抑,或使得油市转为供过于求.由于较为保守的预测都认为全球成长在3%左右,看来经济成长急坠的可能性极低.

**"恐惧"**

分析师称,如果油价真的开始走低,石油输出国组织(OPEC)可能会干预控制产出,就像2008年金融危机最严重时期那样.

分析师,表示如果有必要,沙特等OPEC关键成员国可能会根据利比亚石油出口复苏情况来削减自身产量.

考虑到波斯湾OPEC成员国生产成本上涨,减产的可能性就更高.德意志银行分析师现在估计,该地区生产成本最高可达每桶86.50美元.

如果价格接近那一水平,削减产出及供货的压力会大大强化.

许多分析师认为,如果欧洲经济活动受欧债危机打击严重,那麽存在油价温和下滑的机率,但即便最低的预估数值也是相当高的.

在最近一次路透调查中,35位分析师中仅有两位预计布兰特原油明年会跌至每桶90美元下方,预估均值接近目前水位的每桶106美元.

过去一年中预估最为精准的高盛现在估计,布兰特原油未来12个月价格为125美元/桶.

巴克莱资本石油分析师Amrita Sen称,"我们认为,经济停摆的恐惧是抑制油价的唯一因素.若没有这层恐惧,我们认为布兰特原油早已创下历史高位,升穿每桶150美元."(完)

--译文审校 程琳/张明钧

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