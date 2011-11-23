土库曼斯坦将提高对中国天然气供应

路透北京11月23日电---土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫（Kurbanguly Berdymukhamedov）周三对记者表示，该国对中国天然气年度供应量将上调250亿立方米，达到650亿立方米。但他没有透露何时开始实施。

前苏联20年前解体时，土库曼斯坦是各加盟共和国中最不发达的之一，如今则是全球发展最快的经济体之一，其未来经济繁荣寄望于庞大的能源储量。

该国已增加对伊朗的天然气出口，并修建一条通往中国的管道。该国还计划通过一条穿越里海的管道，途经阿塞拜疆向欧洲输送天然气，此计划获得了欧盟和美国的强力支持。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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