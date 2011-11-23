土库曼斯坦将提高对中国天然气供应

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透北京11月23日电---土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫（Kurbanguly Berdymukhamedov）周三对记者表示，该国对中国天然气年度供应量将上调250亿立方米，达到650亿立方米。但他没有透露何时开始实施。
前苏联20年前解体时，土库曼斯坦是各加盟共和国中最不发达的之一，如今则是全球发展最快的经济体之一，其未来经济繁荣寄望于庞大的能源储量。
该国已增加对伊朗的天然气出口，并修建一条通往中国的管道。该国还计划通过一条穿越里海的管道，途经阿塞拜疆向欧洲输送天然气，此计划获得了欧盟和美国的强力支持。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。