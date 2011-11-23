美国近年功能饮料相关急诊病例猛增

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透芝加哥11月22日电（记者 James B. Kelleher）---美国药物滥用与心理健康服务局（The U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration）周二公布的报告称，随着更多人将功能饮料与酒及药物混用，近几年功能饮料相关急诊病例大幅上升。
该报告显示，2005年功能饮料相关病例仅1,128例，到2009年已猛增了10倍，达到13,114例。2009年数据已是最新数据。
该机构表示，44%的功能饮料相关病例与病人将饮料与酒、常规药物或违禁药物混用有关。绝大多数病人为18-39岁的男性。
研究人员并未说明病人因何症状奔赴急诊室，以及病人此前的健康状况。不过他们表示，另有研究表明，自行摄入过多功能饮料可能产生心律失常、高血压和脱水等副作用。
“饮用功能饮料同时摄入药物、酒等，将增加严重甚至致命的健康风险，而且可能触发危险行为，比如在受到上述物质影响过程中驾车。”研究人员称。
代表功能饮料生产商的行业组织--美国饮料协会（American Beverage Association）立即予以反驳，称近半数功能饮料相关病例的患者曾饮酒、服用违禁药或正常药物，“可能意味着饮用功能饮料与病情可能并无关联。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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