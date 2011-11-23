《阳歌专栏》太阳能行业陷入全线亏损

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（http:\www.youngchinabizblog.com），微博请见（http:\www.weibo.com/youngchinabiz）。

**太阳能行业陷入全线亏损**

太阳能行业负面消息不断，尚德电力STP.N报告连续第二个季度亏损，此前为数不多勉强盈利企业之一的Canadian Solar(CSIQ.O)，也因库存膨胀和利润率下滑，最终报亏。本就落後的赛维LDKLDK.N就更不用说了，该公司称第三季度发生大幅度亏损。此外，三家公司均预测未来会面临更多动荡。

潜在的一个好消息是多晶硅价格下跌，这或许在某一天带动太阳能电池价格跌至可与煤炭、石油等传统发电资源进行竞争的水平。多晶硅是制造太阳能电池的主要原料。不幸的是，许多太阳能电池制造商到那时可能早已关门了。除了市场严重供应过剩，若美国调查认定中国产品售价低于市价，中国企业还将面临来自该国潜在的惩罚性关税制裁。美国是中国太阳能行业最大的市场之一。

中国企业曾表示，他们可能申请政府对西方多晶硅制造商进行反倾销调查，若中国真的对多晶硅制造商实施报复性的惩罚性关税，这种明显针锋相对的举动对整个行业无疑是得不偿失。外国媒体目前报导称，中国太阳能电池制造商已在悄然行动，计划将一些生产转移到美国和其他西方市场，以规避可能的惩罚性关税。此外，他们还加大力度提高技术，生产更高效的太阳能产品。

依我之见，该行业至少还要经历一到两年的痛苦阶段，在危机结束前，至少会有两至三家主要企业出局，不是关闭就是被其他公司收购。此外，在第四季度和2012年，还会有更多负面消息陆续传来。

一句话：最新出炉的财报显示，整个太阳能行业目前已经全部陷入亏空，这种亏损态势明年还可能继续出现。

**做空抛盘年底将矛头对准在美上市中国企业**

美国感恩节假期近在眼前，但一些在美上市的中国企业近日却没有什麽要感激的，他们又遭到一波做空投资者的攻击，分众传媒FMCN.O便是最新的受害者之一。我觉得这波攻击有点怪，在今夏信任危机最严重的时候针对在美上市中国企业的攻击似乎已达到顶点，眼下似乎又卷土重来，不禁让我怀疑这些做空投资者的目的是要在年底前快速获利。

最新一轮攻击在三周前上演，当时一家名不见经传的小型券商Citron发表报告质疑中国互联网企业奇虎QIHU.N的用户基础规模，称其股价应当只是当时水平的四分之一。上周，另一份报告目标直指教育培训机构新东方(EDU.N)，这次质疑的是该公司的会计问题。

最新将矛头对准分众传媒的攻击来自空头机构Muddy Waters，再次质疑分众传媒有关其市场规模的某些说法。报告发布当日，分众传媒股价便重挫40%。奇虎和新东方自遭遇类似报告攻击以来，股价均下跌20%左右。

根据我对中国企业的了解，这些做空投资者的目标似乎是那些以往有过不当商业行为、在同业中口碑欠佳的企业，此举或令投资者进一步质疑他们的信誉度，使他们更加无力招架此类攻击。鉴于新一波攻击的意图似乎是在年底快速获利，我想说的是在今年结束前，可能还会更多类似攻击，口碑不太好的企业尤其容易成为攻击目标。

一句话：最新一轮针对在美上市中国企业的做空抛盘，矛头似乎对准的是那些口碑欠佳的企业，还会有更多类似攻击跟进出现。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌/程芳

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