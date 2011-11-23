沪综指连续第六日下跌 因制造业数据不佳

路透北京11月23日电---中国股市沪综指周三跌至一个月新低,大盘受汇丰11月中国PMI初值数据不佳冲击震荡下行,并跌破2,400点.分析人士认为,在中国经济和上市公司业绩下滑,且货币政策仍难明确放松的背景下,大盘中期趋势仍不乐观.

沪综指收报2,395.065点,跌17.561点,或0.73%,为连续第六日下跌;上一收盘低位为10月24日的2,370.333点.今日A股成交额为499亿元,较昨日的505亿稍有萎缩.

华西证券分析师毛胜表示,股指短期有可能反弹,但中期趋势仍不乐观,主要矛盾是四季度到明年一季度中国经济和企业业绩将持续下滑,加上货币政策短期不可能全面宽松,投资者看淡趋势料难以扭转.

"同时,年底资金回笼会持续到明年1月份,因而要待1月资金状况转好後,市场才将有好的机会."他并称,下一支撑点位在2,380点.

汇丰(HSBC)周三公布11月制造业PMI初值跌至48.0,创下32个月低位,显示中国制造业活动再度大幅放缓.但分析人士认为,经济"软着陆"趋势将不会改变.

中国制造业PMI再度降至50下方亦打击外围市场人气.数据公布後,MSCI除日本外亚太地区股市指数跌幅一度扩大至1.9%,美国标普500指数期货在亚洲交易时段亦扩大跌幅至逾1%.

此前,外围市场表现疲弱亦对国内股市形成拖累.受西班牙公债标售得标利率创下纪录新高影响,隔夜欧美股市已分别连续第四天及第五天走跌,因投资者对欧元区能否化解债务危机存疑.

沪深300指数12月合约尾盘报2,584.8点,跌0.97%,成交量为208,195手.(完)