埃及抗议者要求军方领导人下台

路透开罗11月23日电（记者 Patrick Werr/Alastair Macdonald）---埃及武装部队最高委员会主席坦塔威（Mohamed Hussein Tantawi）承诺，将加快向民选政府移交权力的进程，希望以此缓解街头抗议活动，但是数千抗议者并不买账，一些抗议者夜间与警察发生冲突。

周三早些时候，一名男子在埃及第二大城市亚历山大的冲突中丧生。

坦塔威周二发表电视讲话，承诺6月选举出总统，较之前的计划提前了约6个月。

埃及武装部队最高委员会确认，埃及将于下周一开始数十年来首次自由议会选举，并接受了总理及其内阁的辞呈。

但是坦塔威建议就是否提前结束军方掌权举行公投，激怒了开罗解放广场和其他城市的年轻抗议者，因为很多人认为此举意在拉拢很多惧怕动乱升级的埃及人，离间他们与年轻抗议者之间的关系。

守卫通往内政部道路的防爆警察夜间向抗议者发射了催泪弹，但遭到抗议者用石块的袭击。抗议者称，警察还使用了铅弹和橡皮子弹。

街道上到处是抗议者用来对抗催泪弹的一次性手术面具，多辆救护车不断将冲突中的伤者运出现场。

许多抗议者在广场上高喊“坦塔威必须下台，我们不会走！”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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