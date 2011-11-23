23日盘後分析：欲涨乏力、欲跌还休

经过两个交易日多空双方在2400点关口反复争夺後，在欧美股市以及亚太区市场普遍下跌的背景下，今日沪综指终于失守该关口。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过两个交易日多空双方在2400点关口反复争夺後，在欧美股市以及亚太区市场普遍下跌的背景下，今日沪综指终于失守该关口。

早盘沪深两市股指小幅高开，随後在金融等权重股的拖累下开始震荡回落，盘中一度跌破2400点关口，而後缓慢回升，但是由于量能不济，再加上市场做多意愿不强，最终多方未能守住该关口，尾盘沪综指报收于2395.06点，下跌0.73%。

从技术层面分析，大盘在2400点附近反复震荡，由于该关口支撑并不具有实际意义，因此，跌破与否并不影响大盘短期的走势。同时，近两日两市成交量始终保持2307点反弹以来的地量水平，根据以往经验，先见地量後见地价，不排除大盘继续下探考验2307点的可能，不过连续下跌後，市场做空动能得到一定的消耗，因此，预计大盘大幅下跌的空间有限。

投资者不难感觉到，近期大盘明显偏弱，欲涨乏力、欲跌还休，笔者认为，造成现在这种局面的主要原因是基本面与政策预期之间博弈的结果。

一方面，2307点开始的反弹基础在于政策松动预期，但是随着前期将近10%的涨幅後，预期效应开始减弱，在政策松动预期没有进一步兑现的情况下，大盘失去了上涨动力。

同时，由于欧美市场进一步恶化，导致市场情绪开始发生变化，不少资金纷纷选择获利了解，此消彼长，股指只能选择向下寻求支撑。此外，近期新股扩容没有减缓的迹象，在场外资金入市不积极的情况下，市场做多的力量明显受到抑制。

另一方面，今日公布的11月汇丰中国PMI初值由10月份的51跌至48，创32个月新低。这说明10月份的上涨仅是反弹，企业的生存状况依然不容乐观，由此得出当前国内经济下滑趋势依旧明显的结论。

虽然宏观经济增速持续放缓，将强化调控政策松动预期，但是在目前仍有众多不确定因素没有明朗之前，管理层势必不敢冒然采取行动，尽管管理层近期不时吹出暖风以达到稳定市场的目的，但是难以抵挡住当前市场悲观预期。正是在这样两种力量的纵横交错下，导致大盘出现目前这种尴尬局面。

对于後市的走势，笔者认为，大盘要想扭转当前颓势需要契机，而契机来自两个方面，一是，调控政策能否出现转折性的放松，二是，量能的变化。在上述情况出现前，大盘难以摆脱震荡寻支撑的困局。（完）

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