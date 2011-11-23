中国反对针对伊朗的单边制裁

英国政府称不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透北京11月23日电---中国外交部发言人刘为民周三称，中方反对针对伊朗的单边制裁，日前少数国家宣布对伊朗的能源和金融行业采取新的制裁措施。
刘为民在例行记者会上表示，中方一向反对针对伊朗的单边制裁，更不赞成扩大这种制裁，制裁无法解决伊朗核问题。
周一，美国、英国和加拿大宣布对伊朗的能源和金融行业采取新的制裁措施，法国计划采取“前所未有”的新制裁，包括冻结伊朗央行资产和暂停购买伊朗石油。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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