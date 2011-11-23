分析人士称伊朗解决核僵局策略失误

路透德黑兰11月22日电（记者 Parisa Hafezi）---分析人士称，伊朗领导人的谈判技能曾让西方国家暗自钦佩，他们坚持不妥协的立场也一度受国人推崇，但在与大国的核僵局中，他们近期的对抗策略似乎出现误判。

分析人士称，伊朗错误地评估自己的谈判实力和国际社会解决核问题的决心，已经削弱了伊朗惯常使用的对抗与妥协并用的能力。

伊朗周二对美国、英国和加拿大实施的新制裁措施置之不理，称此举只会加强伊朗人民对核计划的支持。美国和其盟友认为伊朗的核项目是为制造核弹。

新的制裁措施目标对准伊朗的能源和金融行业，法国已提议采取“前所未有的”新惩罚行动，包括冻结伊朗央行资产以及停止购买伊朗石油。

伊朗作风强硬的保守派领导人会如何行动尚不清楚，他们不仅要精明盘算，还要兼顾民族自豪感和国家前景。但高层官员已经多次暗示，外交可能是他们的首选。

分析家和外交官员称，随着国际社会对伊朗核项目施压力度日益增强，该国当权者眼下已是谨言慎行，倾向于控制危机，而不是全面交锋。

一位驻德黑兰不愿透露姓名的高级欧洲外交官称，“伊朗政府非常担心遭到军事打击。他们处理问题不当，目前要达成任何妥协对他们来说也非常困难。”

分析家还称，由于伊朗核计划缺乏透明度，普通民众已经不太崇拜他们的领导人，而是对他们已经招致国际制裁的不妥协核立场感到更加担心。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。