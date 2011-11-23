中国外交部称利比亚拟对中国企业作出补偿

英国政府称不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透北京11月23日电---中国外交部周三称,利比亚已表示准备补偿中国企业.中国企业在利比亚国内战乱期间蒙受损失，现在面临获得赔偿的可能性.
外交部发言人刘为民在北京的例行记者会上作出了上述表示.
中国在利比亚石油勘探与生产领域的投资不多,主要致力于为该行业提供服务.中国企业在利比亚亦有大量建筑合约.
中国今年稍早称,利比亚政局动荡给中国造成了严重的经济损失.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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