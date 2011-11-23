中国外交部称利比亚拟对中国企业作出补偿

路透北京11月23日电---中国外交部周三称,利比亚已表示准备补偿中国企业.中国企业在利比亚国内战乱期间蒙受损失，现在面临获得赔偿的可能性.

外交部发言人刘为民在北京的例行记者会上作出了上述表示.

中国在利比亚石油勘探与生产领域的投资不多,主要致力于为该行业提供服务.中国企业在利比亚亦有大量建筑合约.

中国今年稍早称,利比亚政局动荡给中国造成了严重的经济损失.(完)

--编译 隋芬;审校 蔡美珍

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