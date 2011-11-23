中国销量赶超美国 成智能手机最大市场--调研机构

路透纽约11月23日电---根据调研机构Strategy Analytics，在打折促销和苹果(AAPL.O)iPhone等热销机型的帮助下，中国第三季度智能手机出货量大增，并取代美国成为世界最大的智能手机市场。

根据该机构的数据，中国第三季度智能手机出货量猛增58%，达到创纪录的2,390万部；美国出货量环比下降7%，至2,330万部。

电信运营商大力补贴，即以手机售价折扣吸引用户签定长期合约；同时iPhone以及中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)等中国厂商出品的国产低价手机畅销，均推动中国智能手机出货量强劲增长。

但Strategy Analytics称，中国可能难以长期保持领先优势。据该机构分析师Linda Sui称，许多用户坐等新款iPhone上市，导致了美国第三季度智能手机需求放缓。中国的领先优势第四季度可能已经缩小，甚至或将市场首位拱手让与美国。

“中国能否保持第一取决于美国市场，实际上取决于美国市场的iPhone需求量。”Linda Sui说道。

根据Strategy Analytics，诺基亚NOK1V.HE第三季度在中国智能手机市场仍保持领先地位，市占率为28%；宏达电(2498.TW)在美国市场拔得头筹，拥有24%的市场份额，苹果以20.6%的市场份额紧随其後。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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