汇丰中国PMI大跌 明年第一季GDP或跌破8%--野村

香港《经济日报》：特朗普小圈子决策 恐擦枪走火
对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
路透北京11月23日电---野村证券周三发布报告称,中国11月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值大幅下滑,凸显中国明年第一季GDP增速降至8%以下的风险.
稍早公布的11月汇丰(HSBC)中国制造业采购经理人指数(PMI)预览创32个月低位,降至48,其中产出指数大跌至46.7.数据显示中国制造业活动再度大幅放缓.
野村经济学家张智威在报告中预计,11月官方PMI亦将降至49-50附近.
报告并重申,中国的房地产业拐点已至,未来几月还应迅速恶化,并拖累相关行业,尤其是钢铁和电力业.
国家统计局周五数据显示,在70个大中城市中,10月新建商品住宅价格环比下降的城市增至34个,较上月增加17个;同比涨幅回落的城市达59个,较上月增加13个.
11月汇丰制造业PMI终值及官方PMI将于12月1日公布.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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对西雅图法院下令暂缓入境禁令，华府随即上诉。特朗普就任美国总统仅半个月，行政司法便大战。是次争议最能突出他施政民粹更小圈子决策，若对外政策亦如此，世界恐大乱。
美国联储局议息后维持利率不变，外界认为储局年内将加息两至三次，令人民币今年内贬值压力加大；但美国总统特朗普正出口术图遏美汇，则可望让人民币在短期内略有喘息空间。
澳洲是美国的盟友，特朗普竟然挂断该国总理特恩布尔（Malcolm Turnbull）的电话，极不礼貌的行为反映狂人总统不但嚣张跋扈，说不定真的患有心理学家所说的「恶性自恋人格障碍症」（Malignant Narcissism），而且视传统盟友为无物。要是这样的白宫主人继续到处树敌，美国以至整个地球皆没有好日子过。