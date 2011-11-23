汇丰中国PMI大跌 明年第一季GDP或跌破8%--野村

路透北京11月23日电---野村证券周三发布报告称,中国11月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值大幅下滑,凸显中国明年第一季GDP增速降至8%以下的风险.

稍早公布的11月汇丰(HSBC)中国制造业采购经理人指数(PMI)预览创32个月低位,降至48,其中产出指数大跌至46.7.数据显示中国制造业活动再度大幅放缓.

野村经济学家张智威在报告中预计,11月官方PMI亦将降至49-50附近.

报告并重申,中国的房地产业拐点已至,未来几月还应迅速恶化,并拖累相关行业,尤其是钢铁和电力业.

国家统计局周五数据显示,在70个大中城市中,10月新建商品住宅价格环比下降的城市增至34个,较上月增加17个;同比涨幅回落的城市达59个,较上月增加13个.

11月汇丰制造业PMI终值及官方PMI将于12月1日公布.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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