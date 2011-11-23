* 人民币兑美元小幅收涨

* 中间价摆脱弱势,适当上调

* 国内经济增速放缓升值幅度收窄

路透上海11月23日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期汇价周三小幅收升,受中间价升破6.35元牵引.不过,汇丰PMI指数显示国内经济增长乏力,预计明年人民币升值幅度有限.

上海一银行交易员认为,近期中间价表现持续弱势,今日的适当调整,也符合保持汇率弹性的要求.同时,部分机构释放出所持的大量美元头寸,亦抑制了美元表现.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3590 6.3531 6.3615 6.3498 6.3555 6.3608

"隔夜(美元)头寸太多了,头寸放出来,(把美元兑人民币)砸下来了,"他并指出.

汇丰(HSBC)稍早公布"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.

上述交易员表示,11月汇丰PMI预览再度跌回50下方,显示国内制造业依然疲弱.不过,经济增长乏力属于意料之中.预计,明年人民币升值幅度将低于此前预期.如果出现贸易逆差等情况,甚至不排除人民币贬值的风险.

以下为北京时间16:40,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3690/30 6.3650

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3765/65 6.3760

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为贴水145点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3445元.

亚洲汇市欧元周三下滑,因报纸报导称比利时和法国就纾困Dexia银行事宜展开新的协商,引发法国财政负担可能上升的疑虑.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 冉莹/曲伟治; 审校 黄凯

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