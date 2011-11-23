人行货币政策委员调整 郭树清和项俊波成新入委员

路透上海11月23日电---中国国务院办公厅周三在政府网站刊登新闻稿称,同意调整货币政策委员组成,郭树清、项俊波将担任货币政策委员会委员,而刘明康、吴定富不再担任货币政策委员会委员职务.

业内人士表示,此次调整主要是因为相关人员职务变化造成的正常轮换.

中国金融业的顶层管理者--证监会、银监会和保监会主席10月份集体大"换血".其中原建行(0939.HK)董事长郭树清被任命为证监会主席;原证监会主席尚福林接替刘明康出任银监会主席;原农业银行(1288.HK)董事长项俊波出任保监会主席.(完)

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--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴

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