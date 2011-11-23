梦工厂将在中国建合资公司--报道

路透上海11月23日电---《财经》杂志援引政府消息人士报导称，美国动画制作公司--梦工厂DWA.O正在磋商最早于明年1月在上海建合资动画制片厂，将制作动画片并设计主题乐园。

报导称，合资公司将在明年第一季度成立，由梦工厂和中方公司组建的财团出资组建，当中可能包括东方传媒（SMG）和华人文化产业投资基金（CMC）。

报导还称，合资公司名称为东方梦工厂（Dreamworks East），未来5年将为中国市场生产动画片，投资规模将会达到20亿美元。

《财经》称，东方梦工厂还会涉足电影发行和主题乐园设计业务，已经计划在2015年推出第一部动画大片。

梦工厂发言人告诉路透，“中国是我们的重要市场，梦工厂的动画品牌和产品在这里有巨大的价值，我们将继续在中国探寻机会，任何进一步的揣测都为时过早。”

路透未能电话联系到东方传媒就此置评，所发电邮也未回复；CMC则不愿对此发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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