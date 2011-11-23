中国海军将赴西太平洋进行例行训练

路透北京11月23日电---中国周三表示，中国人民解放军海军舰艇编队将于11月下旬赴西太平洋海域进行训练，并强调航行自由等合法权利不应受到任何阻碍。

中国一直致力于通过建造新的潜艇、水面舰艇和反舰弹道导弹等增强海军的现代化，8月首个航空母舰进行出海航行试验，该航母为前苏联航母改装。

“此次训练是年度计划内的例行性安排，不针对任何特定国家和目标，符合相关国际法和国际实践，中方在相关海域的航行自由等合法权利不应受到任何阻碍。”中国国防部网站(www.mod.gov.cn)称，但未给出训练地点的进一步细节。

一周前，美国总统奥巴马和澳洲总理吉拉德(Julia Gillard)宣布增强美国在亚太地区军事部署的计划，将在澳洲北部派驻2,500名美国海军陆战队士兵。

过去一年，中国与日本、越南和菲律宾曾在海上发生冲突。相关事件并不很严重，但是外交反应经常很激烈。

中国官方媒体曾表示，打造与中国日益上升的地位相匹配的强大海军，是中国捍卫其国际利益的必要步骤。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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