穆迪：欧洲信贷问题无快速解决之策

路透巴黎11月23日电---穆迪主权风险部的全球董事总经理Bart Oosterveld称，欧洲益发严重的信贷问题还将持续一段时日，决策者仍将努力寻求解决欧元区主权债危机的方案。

他表示，“市场的期许或要求与决策者短期内能拿出的合理策略，正在渐行渐远。”

他指出，由于欧洲依赖欧洲央行实施的小规模债券购买措施，而不去寻求更广泛应对之策，信任危机已将银行间借贷逼向关闭边缘，同时还危及主权债融资。

“这被证实是一种存在相当大执行风险的策略，”他说道。

“依我们之见，欧洲的信贷状况一段时间内仍会相当不利，因其决策者试图在这两个相互冲突的目标之间斡旋，他们既想以当前的形式保存欧元，又不想短期内深化金融整合。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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