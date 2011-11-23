穆迪：欧洲信贷问题无快速解决之策

法国调查人员将FCA部分车型排放超标问题移交检方
路透巴黎2月6日 - 法国政府周一表示，调查人员已将菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)旗下部分柴油车引擎的氮氧化物排放异常问题移交检方，有可能就此起诉该公司。
路透巴黎11月23日电---穆迪主权风险部的全球董事总经理Bart Oosterveld称，欧洲益发严重的信贷问题还将持续一段时日，决策者仍将努力寻求解决欧元区主权债危机的方案。
他表示，“市场的期许或要求与决策者短期内能拿出的合理策略，正在渐行渐远。”
他指出，由于欧洲依赖欧洲央行实施的小规模债券购买措施，而不去寻求更广泛应对之策，信任危机已将银行间借贷逼向关闭边缘，同时还危及主权债融资。
“这被证实是一种存在相当大执行风险的策略，”他说道。
“依我们之见，欧洲的信贷状况一段时间内仍会相当不利，因其决策者试图在这两个相互冲突的目标之间斡旋，他们既想以当前的形式保存欧元，又不想短期内深化金融整合。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎2月6日 - 法国政府周一表示，调查人员已将菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)旗下部分柴油车引擎的氮氧化物排放异常问题移交检方，有可能就此起诉该公司。
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行总裁德拉吉周一对欧洲议会经济事务委员会表示，欧元区经济复苏正在加快，但仍需要刺激，所以欧洲央行不准备撤走支持性措施。
路透法兰克福2月6日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，英国是否接受欧洲法院管辖，是欧洲央行决定英国退欧后伦敦是否仍能开展欧元清算业务的一个重要考量因素。