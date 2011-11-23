国内供需基本平衡 今冬将不会出现“煤荒”--新华

侯文锦认为,中国致力于调整经济结构,转变发展方式,有意放缓经济增长速度,追求经济发展的质量与效益,将间接影响到对煤炭的需求.

他指出,今年冬天,包括到明年1月份,不会出现所谓"煤 荒".但不排除个别时段、个别区域在特殊气候条件下,出现紧张情况.至于电价问题,那是另一个层面的问题.