荷兰希望对伊朗采取更严厉制裁

路透阿姆斯特丹11月23日电---荷兰外交大臣罗森塔尔（Uri Rosenthal）周三称，希望欧盟扩大对伊朗的制裁，包括阻止伊朗央行某些资金流动。

罗森塔尔表示，应该阻止不受现有制裁限制的伊朗现金和黄金交易，伊朗政府要员应该被列入制裁名单，并应考虑对伊朗石油和天然气行业采取新的制裁。

欧盟周二原则上同意对200左右伊朗公民、企业和机构进行制裁，此前美国、英国和加拿大也宣布了对伊朗新的制裁措施。

“荷兰外交部非常担忧伊朗在该地区的作用。另外，国际原子能机构(IAEA)非常担忧伊朗正在进行原子弹研发。”荷兰外交部在声明中表示。

“（欧盟）执委会应于12月1日通过这些制裁措施，从而击中伊朗政府的要害。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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