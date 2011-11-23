版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 11月 24日 星期四 07:29 BJT

人行货币政策委员调整

中国国务院办公厅周三在政府网站刊登新闻稿称,同意调整货币政策委员组成,郭树清、项俊波将担任货币政策委员会委员,而刘明康、吴定富不再担任货币政策委员会委员职务. 业内人士表示此次调整主要是因为相关人员职务变化造成的正常轮换. 此前中国证监会、银监会和保监会主席10月份集体大"换血".路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐