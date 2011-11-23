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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 24日 星期四 07:27 BJT

今冬将不会出现煤荒--新华

新华社周三报道,目前中国煤炭供需基本平衡,包括今年冬天到明年1月, 都不会出现所谓"煤荒"，但不排除个别时段、个别区域在特殊气候条件下,出现紧张情况.报道援引山西省煤炭工业厅副巡视员侯文锦透露,今年煤炭产量望超35亿吨,增产约3亿吨,最近五年全国煤炭需求每年仅增1.5-2亿吨. 路透

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