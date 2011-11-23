中国成智能手机最大市场--调研机构

据调研机构Strategy Analytics，在打折促销和苹果iPhone等热销机型的帮助下，中国第三季度智能手机出货量大增，并取代美国成为世界最大的智能手机市场，中国第三季度智能手机出货量猛增58%，达到创纪录的2,390万部；美国出货量环比下降7%，至2,330万部。路透