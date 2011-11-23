麦格理预计未来两季中国楼市仍低迷

投行麦格理周三发表报告称,预期未来两季中国房地产市场仍在寻底,但内房股现时估值已反映了大部份坏消息,给予内房股板块''增持''评级,而中国楼市负面消息将包括发展商削价求售、成交量下滑、有发展商或陷于破产、出售土地收入下降、新项目延迟开工、甚至有住宅物业买家抗议发展商减价等. 路透