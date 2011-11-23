中国反对针对伊朗的单边制裁

中国外交部发言人刘为民周三在例行记者会上称，中方一向反对针对伊朗的单边制裁，更不赞成扩大这种制裁，制裁无法解决伊朗核问题。周一，美国、英国和加拿大宣布对伊朗的能源和金融行业采取新的制裁措施，法国计划采取“前所未有”的新制裁，包括冻结伊朗央行资产和暂停购买伊朗石油。路透