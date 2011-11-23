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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 24日 星期四 07:16 BJT

埃及抗议者要求军方领导人下台

埃及武装部队最高委员会主席坦塔威承诺，将加快向民选政府移交权力的进程，望以此缓解街头抗议活动，但是数千抗议者并不买账，一些抗议者夜间与警察冲突。周三早些时候一名男子在埃及第二大城市亚历山大冲突中丧生。坦塔威周二发表电视讲话承诺6月选总统，较之前计划提前约六个月。路透

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