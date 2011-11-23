中海油称现任总裁李凡荣接任CEO

* 杨华辞任首席执行官,并调职为非执行董事

* 现任总裁李凡荣接任为首席执行官

* 杨华仍继续担任副董事长

* 分析师称人事调动不影响公司的基本面

记者 雷美珍

路透香港11月23日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称,其总裁李凡荣接替杨华出任公司首席执行官,即日起生效.

杨华去年8月获委任为中国海洋石油总公司总经理,9月再接替前董事长兼首席执行官傅成玉出任中海油的首席执行官.

多名分析师均表示,对此感到意外,但相信认为国有企业的人事变动对公司的基本面没有影响.有分析师指出是次人事调动在多起不幸事件後发生.

今年以来,中海油及其母公司中国海洋石油总公司,先後面对惠州大亚湾的炼油厂发生火灾、渤海湾蓬莱19-3油田漏油事件以及收购阿根廷油气资产触礁.

中海油的公告称,杨华辞去首席执行官,并调职为非执行董事,但仍继续担任公司副董事长,并关注公司之战略发展.

"杨华由于已担任(母公司)中国海洋石油总公司总经理,须投入更多时间于彼参与之事务."公告称.

现年50岁的杨华,曾经协助傅成玉参与中海油2001年在香港上市,故广泛为投资界所熟悉.今年4月王宜林接替傅成玉出任中海油董事长一职.

现年48岁的李凡荣于1984年加入中国海洋石油总公司,去年5月起担任母公司副总经理职务,同年9月获委任为中海油的总裁.

中海油周三收跌3.2%,报13.9港元;过去一个月累计升11.8%.(完)

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