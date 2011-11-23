宏达电大砍第四季财测

9月20日在纽约展出的HTC智能手机。 REUTERS/Brendan McDermid

路透台北11月24日电---台湾智能手机大厂--宏达电(2498.TW)周三稍晚表示,下修第四季营收预估至持平于上年同期,原估成长20-30%,因全球总体环境不佳以及市场竞争所致.此外,宏达电称将重新审视S3 Graphics收购案.

该公司先前预估今年第四季营收1,250-1,350亿台币,去年第四季则为1,040亿台币.

"尽管第四季营收不如预期,但公司对于未来产品及营运仍深具信心,预期明年上半年成长动能将再度起动."宏达电在证交所网站发布公告指出.

宏达电第三季合并营收1,358.21亿台币,较上年同期成长79%,未达到先前的财测1,370亿台币.

今年外资目标价一度高喊至逾1,500台币的宏达电,随着与苹果(AAPL.O)及三星(005930.KS)等对手竞争加剧,下半年开始受到成长动能恐趋缓的杂音而受压.此外,与苹果的专利权官司失利亦几度重创其股价.

宏达电周三亦公告称,将禀持诚信原则重新审慎对S3 Graphics并购案进行全面性的评估,因美国国际贸易委员会(ITC)本周稍早改判苹果并未侵犯S3 Graphics专利权.

S3 Graphics原为宏达电董事长王雪红个人投资的绘图晶片公司,ITC在7月时初判苹果侵犯其中两项专利.宏达电不久後即宣布斥资3亿美元收购S3 Graphics,欲藉此反制苹果对宏达电的诉讼.

宏达电表示,S3 Graphics亦将继续上诉.

宏达电周三收盘大跌5.83%至565台币,来到去年9月以来最低;加权股价指数则收跌2.77%.(完)