德国公债标售遇冷打压人气 引发欧元下跌

法国调查人员将FCA部分车型排放超标问题移交检方
路透巴黎2月6日 - 法国政府周一表示，调查人员已将菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)旗下部分柴油车引擎的氮氧化物排放异常问题移交检方，有可能就此起诉该公司。
* 欧元跌至10月初以来最低点
* 德国10年期公债标售遇冷,加深忧虑
* 惠誉警告称,欧债危机可能损及法国评等
* 中国制造业数据下滑,亦打压风险偏好
路透纽约11月23日电---欧元兑美元周三跌至10月初以来最低点,因德国公债标售遭投资者冷遇,而且惠誉表示,欧债危机使法国AAA级信用评级面临风险,对欧洲"核心国家"发出严厉警告信号.
在周四美国感恩节假期前,中国和欧洲公布的制造业数据疲弱,引发更多美元买盘.
德国的10年期新债标售成为欧元面世以来最不成功的一次标售.如果冷淡人气持续下去则表明,尽管决策者在不断摸索欧债危机的解决之道,但投资者对欧洲优质资产正失去兴趣.
许多人预计,欧债危机持续的时间越长,德国掏更多腰包来解救欧洲其他经济薄弱国家的可能性就越大.
"全球经济和金融市场不确定性上升,因此投资者在全球流动性最高的市场寻找相对安全的投资,"华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称.
欧元/美元跌1.25%,至1.3344美元,一度跌至日低1.3318,因假期在即,成交量下降.
梅克尔联合政府中属小党派的自由民主党(FDP)议员Frank Schaeffler对路透表示,此次标售表明,"债务危机像一条蛀虫,把窟窿越蛀越大,现在已经咬到德国了."
欧元上次处于现今水准是在10月6日.一位策略师认为未来欧元不会遭受更多抛盘打压.
"我认为德国公债标售的负面影响将在本周末前持续推动欧元下跌,但由于已出现重大调整,多数负面效应可能将消退,"汇丰外汇策略师Robert Lynch称.
惠誉周三表示,欧债危机加剧及经济放缓的风险可能威胁法国信用评级.
而此外人们已在臆测法国的财政负担将增加.周三稍早,比利时报纸De Standaard报导,比利时和法国正在为救助处于困境中的Dexia银行进行新的磋商.
尽管该报亦援引比利时财长瑞德斯话称,不会推翻两国就拯救Dexia银行所达成的协议,但这对于挽回投资者信心没有什麽作用.法国财政部一位消息人士也表示,不可能进行重新磋商.
欧元/日圆下滑0.73%,至103.23日圆,美元/日圆涨0.52%,至77.36日圆,日高为77.58,亦为11月11日以来的最高.
**人气低迷**
汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累市场的风险偏好因而受到打压.
欧元区民间领域连续第三个月萎缩,因欧债危机将欧元区拖至衰退边缘.
对于欧债危机的持续忧虑以及美元融资紧张的信号,使市场人气陷于低迷.
"关于Dexia银行的传言及中国PMI数据初值是带动避险交易的两个因素,"CIBC World Markets外汇策略主管Jeremy Stretch称,"模型基金正伺机买入美元,投资者将考虑逢高抛售欧元."
今日 上日 当日 今年以来 2010年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 1.3333 1.3513 -1.33 -0.33 1.3377
美元/日圆 77.31 76.96 +0.45 -4.73 81.15
欧元/日圆 103.16 104.00 -0.81 -5.04 108.63
美元/瑞郎 0.9200 0.9140 +0.66 -1.45 0.9335
英镑/美元 1.5517 1.5639 -0.78 -0.53 1.5599
美元/加元 1.0473 1.0379 +0.91 +5.08 0.9967
澳元/美元 0.9684 0.9835 -1.54 -5.09 1.0203
欧元/瑞郎 1.2272 1.2348 -0.62 -1.73 1.2488
欧元/英镑 0.8594 0.8638 -0.51 +0.26 0.8572
新西兰元/美元 0.7392 0.7470 -1.04 -5.12 0.7791
美元/挪威克朗 5.8647 5.7760 +1.54 +0.74 5.8218
欧元/挪威克朗 7.8227 7.8070 +0.20 +0.43 7.7895
美元/瑞典克朗 6.9213 6.8161 +1.54 +3.15 6.7098
欧元/瑞典克朗 9.2332 9.2144 +0.20 +2.81 8.9809
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附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 于春红;审校 郑茵
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