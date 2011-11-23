美国三大股指全面跌逾2%

11月21日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

* 标普500指数过去六日累积回落逾7%

* 德债标售结果疲弱令投资者担忧

* 道指劲挫2.1%,标普500指数急跌2.2%,Nasdaq指数大幅回落2.4%

路透纽约11月23日电---美国股市周三大幅收跌,连续第六日走低,因欧债危机引发的沮丧情绪和疲弱的中国制造业数据进一步打击投资人信心.

今日进行的德债标售需求疲弱引发投资者担忧,在德法两国领导人就长期结构性危机解决方案仍存分歧的情况下,债务危机甚至开始威胁德国.

对德债需求疲弱显示,投资者认为投资欧元区风险太大.

肆虐欧美的债务问题令市场承压,拖累标普500指数过去六日累计回落逾7%.全球股市周三触及六周最低.

"德债标售结果不佳加重了近期对债务危机正向欧元区核心国家扩散的担忧,"WhatsTrading.com的期权策略师Frederick Ruffy表示.

标普500指数的10大类股全线走低,金融股跌幅居前,因市场担忧银行对欧洲债务的敞口.摩根大通(JPM.N)急跌3.5%,报28.38美元.花旗集团(C.N)劲挫3.9%,报23.51美元.

对经济敏感的能源和商品相关个股也走低.费城证交所石油服务类股指数 回落3.7%,标普材料股指数劲挫2.8%.斯伦贝谢(SLB.N)急跌3.6%,报66.50美元.杜邦(DD.N)收跌2.9%,报44.08美元.

道琼工业指数急跌236.17点,或2.05%,报11,257.55点;标准普尔500指数劲挫26.25点,或2.21%,至1,161.79点.Nasdaq指数大跌61.20点,或2.43%,报2,460.08点.

标普500指数连跌六日,为截至8月2日连跌七日以来的最长跌势.

反应市场忧虑加重,芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)跳升6.3%.

感恩节假期前市场交投清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约69亿股,低于80亿股的今年日成交均值.周四股市因感恩节休市.

"市场无买需,但也并不意味着有真正强劲的卖盘."OptionsXpress Holdings Inc驻芝加哥的高级市场分析师Joseph Cusick表示.

今日少有的亮点之一是Deere & Co (DE.N)攀升3.9%,报74.72美元,之前该公司公布的季度获利超预期,且营收猛增20%.

汇丰(HSBC)周三公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的11月初值数据,重回荣枯分水岭线50下方,显示中国制造业活动再度大幅放缓,并创32个月来低位,受产出指数大跌的拖累.令全球经济放缓的忧虑升温.美国原油期货回落1.8%,因担忧中国需求减少.上述因素加重市场的忧虑.

美国数据喜忧参半,未提供让人乐观的理由.上周初请失业金人口增加,10月消费者仅小幅成长.另一项数据显示,美国扣除运输的耐久财订单增加.(完)