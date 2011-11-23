普京称俄罗斯需要强力领导保障稳定

英国政府称不会允许议会阻止退欧
路透伦敦2月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)发言人周一表示，国会议员试图变更首相的退欧策略，将无法阻止英国退出欧盟；在这名发言人谈话不久后，英国国会将就可能进行的立法修正进行辩论。
路透莫斯科11月23日电（记者 Gleb Bryanski/Guy Faulconbridge）---俄罗斯总理普京周三对国家杜马发出警告称，面对备受经济与政治动荡威胁的不确定世界，俄罗斯精英应团结在他的强力领导下，以确保国家稳定。
针对欧元区债务危机以及“阿拉伯之春”革命运动，普京强调了他的领导风格对于俄罗斯的必要性。此时距俄罗斯12月4日国家杜马选举不到两周时间，外界普遍认为普京带领的执政党将胜出。
普京说：“我们面临着大量的不确定性及风险，在暴风骤雨、险象环生的环境中，整个团队协调配合非常重要，这样我们的大船才不至于倾覆。”
“国家的稳定、领土的完整以及社会的繁荣，应该置于政党利益、集团及组织利益之上。”
现年59岁的普京称反对派不应破坏大船，俄罗斯面临的一系列挑战意味着，当局必须“稳稳的掌舵”。
对那些他走进国会下议院时没有起立的部分议员，普京报以鬼脸，也对国家杜马成员所作的一切表示感谢。本次是俄罗斯选举前国家杜马的最後一次会议。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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