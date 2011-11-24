也门总统萨利赫签协议结束33年统治

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透利雅得11月23日电（记者 Marwa Rashad）---在持续10个月的反抗示威活动将也门推向内战边缘之际，执政33年的也门总统萨利赫周三签署了交权协议。
大规模的抗议示威活动，最终迫使萨利赫签署协议交权，首都萨纳爆发庆祝活动，民众走上街头欢呼雀跃，放射烟花，挥舞旗帜庆祝其最终下台。
沙特国王阿布杜拉在利雅得王宫主持仪式，萨利赫及也门反对派领袖在仪式上签署协议。根据协议，萨利赫将立即交权给他的副手哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi），他将继续保留总统头衔，直到选举产生新的总统。
沙特国王阿布杜拉在参加签字仪式前发表简短声明称，“我宣布，也门历史将翻开新的篇章。沙特会一如既往，给也门提供最大的支持。”
哈迪将与反对派组建新政府，并呼吁在3个月内进行总统选举。
美国和欧盟对萨利赫签署交权协议表示欢迎。
奥巴马发表声明称，“这对也门人民来说代表着向前迈出的重要一步，他们应该获得掌握自己未来的机会。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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