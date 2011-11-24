24日盘前分析：适度谨慎 积极防御

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受欧美股市调整影响，以及券商为代表的金融板块快速下探，拖累股指下行，沪综指失守2400点关口，市场杀跌情绪较为浓厚。

从外围市场看，受经济数据疲弱和德国国债销售遭冷遇以及中国制造业数据进一步打击投资人信心等利空因素的影响，11月23日纽约股市三大股指继续大跌，道指跌逾2%，标普跌约2.2%，纳斯达克跌幅超2.4%。

从技术层面看，近两日两市成交量始终保持2307点反弹以来的地量水平，根据以往经验，先见地量後见地价，不排除大盘继续下探考验2307点的可能，不过连续下跌後，市场做空动能得到一定的消耗，因此，预计大盘大幅下跌的空间有限。

笔者认为，前期超跌反弹的修复性行情无疑已告一段落。不过，尽管经济下行的趋势早已确定，但是政策微调依然在进行中，浙江5家农信机构降低存准率的举措，无疑会进一步强化下调存准率的预期。即便短期下调存准率未得以落实，相信这一向好预期也仍会对市场构成支撑力。

操作上，投资者需保持适度谨慎，积极防御。降低仓位以应对系统性风险。

消息面，北京时间23日晚，欧盟委员会主席巴罗佐公布了该委员会拟定的发行欧元“稳定债券”计划，以此作为欧债危机解决方案的一部分内容。

这份被外媒称为“绿皮书”的计划提出了发行欧元债券的三种方案。第一种方案是在欧元区范围内发行完全联合债券，即17个成员国为联合“稳定债券”提供共同担保。这种方案需要对欧盟公约进行大范围修改。第二种方案是，欧元区成员国为联合债券提供有限担保，同时仍保留现有各自国家债券。第三种方案是妥协性提案，即发行欧元债券，但高负债成员国债务水平超过一定的比例後，将被迫恢复发行本国国债融资。後两种方案相对第一种方案更为保守。

另外，11月以来，欧债危机再掀波澜，港股显着跑输A股，?生AH股溢价指数23日升至120点上方，8只A+H银行股转为全面溢价状态。分析人士认为，港股相对A股更易受到“外伤”，热钱流出风险也高于A股，预计短期银行股AH全溢价状态将延续。（完）

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