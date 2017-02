慎防再度金融崩坏--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自11月24日出版的当期「老谢开讲」专栏)

国际信评机构最近发布报告警示:假如欧债危机继续升高,并且从希腊、葡萄牙、爱尔兰、义大利及西班牙等欧猪国家继续向外蔓延,美国银行业将面临「严重危机」,现在这个危机似乎加剧化了,欧猪的主权债务危机开始冲击到北欧猪体系。

本来大家以为希腊公投未果,总理巴本德里欧下台,希腊危机将可告一段落,但是义大利危机继之而起,十年公债殖利率一度冲到七%以上。接着是刚刚完成改选的西班牙,反对党上台,但是十年公债殖利率一度冲到濒临七%的位置。

一个希腊的问题,已把二O一一年的世界经济搞得焦头烂额,现在是义大利、西班牙上了火线,下一棒可能是法国与奥地利、比利时,这些原本都是欧洲模范生,债信评等都是三A的国家,但是最近法国与奥地利的十年公债殖利率与德国的利差都拉大到将近二个百分点。奥地利与比利时股市都步上希腊後尘,成为欧洲最早破底的国家。

**欧洲银行自身难保 无法再提供资金解围**

欧洲的危机愈演愈烈,惠誉点出到九月底止,包括摩根大通、美国银行、花旗、高盛、摩根士丹利及富国银行对欧猪五国曝险部位逾五百亿美元。除富国银行外,其他五家银行对法国的曝险部位达一八八O亿美元,其中一一四O亿美元是针对法国的银行业。对英国的曝险部位也达二二五O亿美元,其中五一O亿美元是对英国的银行业。

因此,这是一个火烧连环船的效应,若欧债危机从欧猪五国蔓延出来,下一步是法国、奥地利、比利时、英国债信评等遭到调降,问题将愈演愈烈。最近全球股市新一轮跌势就是由此产生。假如欧债疫情烧不停,全世界的银行股价恐成最大的重灾区。

目前欧洲的银行股已跌得四脚朝天,像法国兴业银行、法国巴黎银行、法国农业信贷银行股价都惨跌。兴业银行目前的股价只剩下二OO七年巅峰时的十分之一,灾情最为惨重。目前欧元区银行握有希腊国债九八二亿欧元,希腊债减计五O%,欧洲银行业全都中箭落马。另外,欧元区银行套在西班牙公债二千八百亿欧元,套在义大利公债达三一七O亿欧元,这两笔都是大数字。因此,当欧债危机一直延烧,欧洲金融股成为票房毒药。

九月十四日,法国兴业银行与农业信贷银行率先遭到穆迪调降评等,瑞士银行则因交易员越权交易惨赔二十几亿美元,成了下一个被调降评等的候选人。另一方面,担心被手中握有大量不良国债的银行同业波及,也使欧元区银行业存在着高度不信任感。预计在年底前,欧元区的银行业必须再筹到八百亿欧元资金,才有办法度过难关,银行业自身难保,已难再扮演经济发展中资金供输的造血角色,对于已奄奄一息的欧洲经济实在是雪上加霜。

货币市场中的短期借贷,原是银行经营不可或缺的润滑剂,但眼前银行业融资成本急遽上扬,银行业扮演润滑剂的角色逐渐出现困难。为了改善体质,欧美银行业大举裁员,瑞士银行已宣示将裁三千五百名员工,花旗、美国银行也相继跟进,瑞士信贷最近宣示将裁撤台北分行,也引起金融圈震撼,彭博统计,未来一年,欧元区银行业将裁减四万个以上工作。

银行进行去杠杆化,逐渐提高存款部位,减少放款,对经济更形紧缩。美国的银行才逐渐从金融海啸的谷底爬起来,如今再度迎战欧债考验,像花旗集团股价从O七年的五十七美元高价跌到O.九七美元,今年五月九日十股作成一股重新交易,如今股价在二十五美元,等于是海啸前二.五美元的股价。美国政府费了九牛二虎之力,猛力注资,救起了花旗,如今花旗集团市值七三O.九三亿美元,P∕E(本益比)只剩下六.六倍,今年花旗集团的EPS(每股税後纯益)可达三.七五七美元,可是资产品质仍有疑虑,P∕E始终拉不高。

**美国银行业整军经武 谁在欧债危机中胜出?**

另一家并入美林证券的美国银行,金融海啸前股价一度涨到五十五.O八美元,市值一度达四千亿美元,曾是美国银行业龙头,海啸後急跌到二.五三美元,今年亏损不止,股价仅剩五.四九美元,市值只有五五六.四六亿美元。

美国的投资银行在海啸中受创很重,在雷曼兄弟破产後,只剩高盛及摩根士丹利。高盛堪称是海啸後的赢家,目前市值四四九.四八亿美元,领先摩根士丹利的二六二亿美元很多。高盛在海啸前股价最高达二五O.七美元,後来跌到四十七.四一美元,目前仍有九十一.三美元。相对来看,摩根士丹利波动幅度更大。

海啸前摩根士丹利股价一度高达七十六.O四美元,海啸来袭,股价跌到六.七一美元,连高点的十分之一都不到。今年摩根士丹利又从三十五.七八美元跌到十一.五八美元,慢慢又向海啸後的低点靠拢,今年摩根士丹利EPS一.五美元,P∕E只剩下八.九二倍,比起高盛的十三.八九倍逊色。

而富国银行、摩根大通在海啸後靠快速购并崛起,已成美国银行业两大龙头,这是全美唯二市值超过一千亿美元的银行,其中,巴菲特入股的富国银行,目前市值一二七五.一四亿美元,已是全美龙头老大。摩根大通市值一一三五.九八亿美元,屈居第二。一场金融海啸完全改变了美国金融业生态。雷曼兄弟不在了,美林并入美国银行,贝尔斯登成为摩根大通的一分子。美国银行业重新整军经武,谁能在欧债危机中再度胜出,值得拭目以待。

**中国经济奔驰三十年 银行与寿险股开始整理**

未来的世界是否继续再崩坏?每一个国家的银行股价会是重要指标,日本经济失落二十年,调整最彻底的就是银行,最具代表性的日本银行股分类指数从一九八九年泡沫吹破前最高的一四七七.二跌到今年最低的九八.二七,日本的银行股跌了二十二年,累积的跌幅达九三.三%,这真是一个漫长的跌势。

日本的银行业原本百家争鸣,後来逐渐整合成四大金控,股价就出现了极大的变化,像瑞穗控股整合完成後,O五年股价一度涨到一O三万日圆,後来到O八年十二月二十二日,一股拆成一百股,如今瑞穗控股股价剩一百日圆,等于是从一O三万日圆跌到一万日圆,剩下不到一成。三井住友则是从一三九万日圆跌下来,如今剩下二OO三日圆,也写下历史新低纪录。最後进行合并的全日本最大银行东京三菱UFJ,则从合并後最高的一九五O日圆跌到三二二日圆,市值已大幅缩水。

就像辜朝明与(木神)原英资两位经济专家经常提醒大家的资产负债表调整,通常报表上的资产与负债是一个平衡状态,经济发生崩坏之後,股市、房地产下跌,资产开始缩水,但是负债只会增加不会减少,因此,当资产急遽缩水後,资产品质转差,开始有人倒帐,最後必危及银行的债权,银行通常是经济调整下的最後输家。

最近欧美银行经营告急,开始急着套现,中国的银行股就变成欧美银行的最好套现标的,除了美国银行卖了四次中国建设银行股票,套现一四三三亿港币外,高盛也卖出中国工商银行,套现二六O亿港币,苏格兰皇家银行也出脱中国银行。外资银行把中国银行股当成提款机,总套现逾二二三O亿港币。

到目前为止,中国的房地产仍在高档震荡,但是未来最大的挑战是,一旦房市出现崩跌,银行势必成为最大受害者,目前中国房地产业向银行业借贷逾一兆元人民币,若是房地产出现系统性风险,银行将首当其冲。最近外资大力抛售中国的银行股,中央汇金进场承接,股价小有反弹,但若对照海啸前的高点,银行股股价普遍下跌六成到七成。

例如,全中国最好的银行――招商银行,从四十六.三三元跌到十.八三元(人民币),中国银行从七.五八元跌到二.八二元(人民币),建设银行则从十一.五八元跌到四.三二元(人民币),交通银行则从十六.二二元跌到四.三八元(人民币),除了大银行股价跌深,最大的寿险公司中国人寿股价也从七十五.九八元跌到二十.六三元(人民币)。从银行与寿险股价来看,中国经济在奔驰了三十年之後,进入整理已是必然。

**台湾银行业恐因电子业重蹈十年前泡沫覆辙**

台湾的银行股在一九八O年银行垄断经营的年代,三商银、台北企银、中华开发、国泰人寿都曾有过逾千元高价。到了九O年代,台湾经济跟着日本出现资产泡沫化的危机,银行的股价开始大崩坏。一九九七年亚洲金融风暴後,台湾房地产开始崩溃,房地产业出现倒闭潮,当时很多房地产公司股价出现鸡蛋水饺股的价格,银行业惨遭重创。二OOO年前後,银行业打销二兆多元呆帐,银行的股价打底逾十年,很多都在低档盘旋。

最惨的时候,银行的股价几乎都跌到票面以下,例如兆丰金控最低只剩下七.八二元,彰银只有九.四六元,一些优质金控公司,股价也很惨烈,如玉山金只剩六.二三元,元大金跌到八.五元,台新金跌到只剩三.六四元,永丰金只剩五.二四元。

O八年的金融海啸让台湾的金融股股价跌到皮包骨,惨不忍睹,这些年,银行慢慢恢复生机,去年银行业度过丰收的一年,股价也迭有表现,像是兆丰金股价涨到二十九.五五元,第一金也涨到二十七.五五元,民营金控龙头富邦金更写下四十八.八元的历史天价,国泰金也一度涨到五十五.四元,眼看着银行登陆就要美梦成真,可是欧债危机袭来,加上台湾四大惨业陷入空前考验,台湾银行业再度陷入崩坏危机,眼前看起来很不妙。

在欧债危机之下,台湾的寿险业原来利差已经很小,很多寿险公司出现曝险部位升高的现象,寿险股股价急跌,连国泰金都跌到三十.六元新低价。去年,国泰蔡家兄弟分家,蔡镇宇把手上股权卖给哥哥蔡宏图,哥哥将股票向金融机构质押借钱,如今股价跌到保证金价格以下,恐怕出现银行追缴现象。最近新光金跌到八.三六元,台寿保出现十七.三元,都是今年新低,可以看出寿险业也挺不住这一波寒流。

但是更大的利空还在後头,惠誉机构警告银行业放款过度集中在台湾双D产业的风险,如今已浮上台面。一家茂德呆帐几乎吃掉八大官股银行一年获利,下一个是力晶已岌岌可危。最近台塑集团决定增资三百亿元解了南亚科之急,但是台塑四宝股价却出现大幅下跌,显然市场对台塑集团这个动作投下反对票。

DRAM已够麻烦了,更可怕的是面板业。台湾的面板业,单是友达、奇美电负债总额就逾七千亿元,把DRAM与TFT-LCD两大产业加总,负债超过一兆元,这才是银行最大的痛。目前双D产业都是现金净流出状态,最危险的恐怕是承担政府政策指示下的官股银行。

这一次电子业放款危机很可能是一九九七年房地产危机後,第二次最大考验,上一次资产崩坏,银行提列二兆多元呆帐,这次四大惨业潜在呆帐风险超过一兆元,若再加上不具竞争力的中小型电子业可能在明年出现的倒闭风潮,台湾的银行业恐怕会重蹈十年前资产泡沫化危机。(完)

--整理 张雅菁/丁淑琴

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.

2.以上评论不代表路透立场.

