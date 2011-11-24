交银租赁订购30架国产大型客机C919

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海11月24日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)宣布,旗下交银金融租赁有限责任公司已与中国商用飞机公司签署30架C919大型客机订购协议,成为该客机第九家启动用户.
交银租赁是交通银行全资控股的子公司,注册资本40亿元人民币.截至9月30日,公司资产总额约460亿元.
C919大型客机是中国正在自主研制的新型150座级单通道窄体客机,期望与波音(BA.N)737和空客EAD.PAA320等窄体客机竞争.C919客机定于2014年试飞,将于2016年交付用户,目前启动订单总数达到195架.
中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)旗下工银金融租赁,四川航空等已与中国商飞签署C919订购协议.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)