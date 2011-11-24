《信报》：下调存准率形势逼近眼前

11月24日

中国经济放缓态势加剧,预期工业增加值进一步收缩,加上通胀压力持续纾缓,为央行扩大局部宽松政策范围提供空间.11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)初值报48,为32个月来最低.可以看到,在目前内需及外需前景恶化之下,央行即将扩大货币局部宽松的范围,下调存款准备金率的形势,显然已逼近眼前.

汇丰中国10月PM终值为51,略高于50扩张线之上,但11月指数初值降至48,其中"产出指数"只得46.7,较10月份51.4显着滑落,景气转坏的速度明显,反映经济下行风险加大,在这种形势变化下,营造较宽裕货币流动性环境,无疑有一定迫切性.

明显看到,过去一个月,央行已先後向市场发出放宽"调控"力度的信号,包括下调一年期央票发行利率,为流动性松绑打开闸门,引导市场利率回落,以降低企业融资成本.上周三,人行发布"第三季度中国货币政策执行报告",强调继续维持稳健货币政策的同时,要"适时适度地进行政策微调",展示了局部放松的新政策风向.

随着通胀从7月6.5%峰值回落至10月5.5%,据昨天商务部监测系统的资料显示,上周食用农产品价格持续回落,是十月初起连续第六周下滑,推动食物价格大幅上涨的猪肉价格,环比下降近2%,从9月中旬迄当周,累积跌幅近10%,反映通胀已基本受控.

世界银行昨天发表最新的 "东亚和太平洋地区经济形势"报告,估计中国经济今年增长9.1%,明年放缓至8.4%.虽然没有硬着陆风险,但若欧美经济进一步弱化,下行风险势必进一步加剧.

事实上,外围经济景气进一步下滑,对中国出口前景已构成实质性威胁.十月中国出口增长仅15.9%,低于预期,而且更是自8月以来连续第二个月出现同比增幅下降的不利情况,令推动增长的政策优先性愈来愈突出.基于货币政策一般起码有三个月的滞後效应,如今在负利率制约下,调整利率被绑手脚,却有下调存款准备金率的空间,通过数量型货币调控工具来营造较宽流动性环境,进一步加大"微调"力量,措施出台已无悬念.