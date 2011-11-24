泰央行将人民币纳入外汇储备--日经

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透东京11月24日电---日本经济新闻援引泰国央行总裁张旭州的话称,泰国央行已开始将人民币纳入其外汇储备,但所占比重不到1%.
日经指出,泰国可能成为继尼日利亚(奈及利亚)之後第二个将人民币纳入外汇储备的国家.截至9月底,泰国的外汇储备总额为1,694亿美元.
张旭州对该报纸表示,若人民币的全球流动性增强,泰国央行将计划分阶段的增加人民币作为其外汇储备的规模.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。