德国公债标售结果惨不忍睹 撼动市场对其信心

* 德国公债标售结果"惨不忍睹",打击欧元

* 总理默克尔称,欧洲央行使命"绝对不能"改变

* 法国称欧洲央行应当成为最後贷款人

路透柏林11月23日电---周三德国公债标售的结果"惨不忍睹",引发市场担忧欧债危机开始威胁到德国,而欧元区两个最大经济体德法的领导人仍对长期的结构性解决方案争执不下.

随着危机不断蔓延,路透调查的20位知名分析师中的多数人都预计,欧元区很难以目前的形态在这场危机中幸存下来,部分分析师设想将出现一个"核心"的欧元集团,其中不包括希腊.

在对破产的Dexia(DEXI.BR)银行进行紧急援助方面,有报导称比利时希望法国提供的资金高于先前达成的900亿欧元(1,200亿美元)纾困协议中规定的份额.这也使投资者感到不安.

评级机构惠誉的一份特别报告认为,在不危及其AAA评级地位的前提下,法国财政吸纳冲击的能力非常有限,比如又出现经济增长低迷或需要对银行业提供援助等.

"债务危机造成的破坏变得更加严重,它就像一条虫子,现在爬向德国,"默克尔中间偏右政府中的一位欧元怀疑论者Frank Schaeffler告诉路透,他是执政联盟中自由民主党的成员.

德国债务机构无法为60亿欧元发债额中的近一半寻获买家.这使得该国为10年期公债支付的借贷成本自10月以来首次超过美国.

Monument Securities驻伦敦策略师Marc Ostwald称,"这是个彻头彻尾的灾难."

德国承诺将为新债支付2.0%的利率,这是德国开始标售10年期公债以来的最低水准.此次标售的平均收益率为1.98%,低于10月前次10年券标售的2.09%.

继德国获得欧元问世以来最糟标债结果之一後,欧元兑美元降至1.336,且欧股挫跌至七周低点.

德国公债在标债结束之後骤降.10年期公债收益率上升14.5个基点至2.056%,自上月初以来首次高于可比美国公债.

欲浏览德国10年期实质公债收益率相关图表,请点击:(link.reuters.com/daw25s)

欲浏览AAA评级欧元区国家公债利差相关图表,请点击:(link.reuters.com/xaw94s)

**德国面临风险**

德国财政部长朔伊布勒的发言人士在记者会上表示,该标债并不表示政府有再融资问题,对此金融市场人士基本同意.

但这是个迹象,显示如果危机持续加深,德国可能也会逐步承受压力.一位资深评等机构人士表示,这可以让德国有理由重新评估是要拒绝还是接受更全面的解决方案.

"德国收益率承受上升压力,这很说明问题,可能会开始改变各方看法,"标准普尔的David Beers在都柏林的一场会议上表示.

几乎所有欧元区成员国的借款成本过去两周都在飙升,因恐慌的投资人抛售不再是零风险的债券.这其中甚至包括先前被认为是安全的法国、奥地利及荷兰等国债券.

"德国公债开始失去其吸引力,因为市场不得不接受欧元区共同债券的说法,以及德国也即将开始为其他国家的债券提供担保," Lloyds Bank策略师Achilleas Georgolopoulos表示.

过去一个月危机加剧的关键是,尽管欧洲央行买进干预,意大利公债收益率仍跳升至约7%,外界普遍认为该水准在长期是难以为继的.

面对法国等国要求允许欧洲央行采取更果断行动,默克尔仍反对到底,不受金融市场所左右.

在德国下议院发表的措辞强硬的讲话中,默克尔对试图改变欧洲央行抗击通胀职责的想法发出了她迄今最严厉的警告.她还对欧盟执委会有关发行欧元区债券的提议予以驳斥,称这"非常不妥".

在默克尔开始讲话之前,法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)在巴黎的一次会议上称,支持欧元区的经济活动是欧洲央行的职责.

"在法国看来,避免危机在西班牙和意大利等国蔓延的最好办法就是,有一家最终贷款人出来干预,考虑干预或发表干预声明,这个最终贷款人将是欧洲央行."巴胡安表示.

**欧元区稳定债券**

默克尔称欧盟条约禁止欧洲央行充当最後的借款人,以及通过印钞票来购买成员国公债.她抵制发行"欧元债券"的提议,反对共同承担欧元区的债务负担,并且断然拒绝让欧元区纾困基金向欧洲央行或国际货币基金组织(IMF)借款的提议.

另一方面,默克尔也宣称,解决债务危机的唯一办法是"欧洲的扩大",她在党内获得支持,将推进以欧元区为基础的欧洲全面政治联盟.

在过去10天进行的一项路透调查中,20位受访者中有14位认为欧元区的构成将发生改变.这些受访者包括知名学者、前决策官员和独立智库成员.

10位经济学家有保留地支持在部分成员国退出後成立一个新的"核心"欧元区,他们认为这是一个可行的方案,其中有七位分析师认为希腊应当被排除出去.

"欧元区能够,也应当存在下去,但保持目前的轨迹却不可行,"哥伦比亚大学环球研究院(Earth Institute)主任Jeffrey Sachs表示.

针对下一步的行动出现公开争执,突显出欧洲领导人在解决欧债危机问题上的巨大分歧.这场债务危机已经加速蔓延,席卷意大利和西班牙等较大的经济体,并把意大利和希腊等国的领导人拉下台.

"我们谁都不知道危机将向何处发展,"嘉诚资本管理(Cazenove Capital Management)首席投资官Richard Jeffrey表示."不要以为政界领袖知道他们在把危机引向何方."

留给政治家们达成为市场所接受的危机方案的时间所剩无几,欧盟执委会周三公布一项研究,提议发行欧元区债券以稳定债券市场.

欧盟执委会主席巴罗索提出的建议包括,对欧元区成员国的预算以及宏观经济目标的实现采取进一步的介入式监督,并提出欧元区共同债券推出的各种选择方案.

"我对巴罗索的提议表示欢迎,从很多角度来说,这是一步实质性的前进,"荷兰财长Jan Kees De Jager在声明中表示."不过,这仍将是一场艰苦的战斗,因为有人反对加强财政监管."

"欧元区共同债券不是解决危机的灵丹妙药,甚至有可能使情况恶化,"他表示."我们必须优先解决最重要的问题,那就是建立严格的预算规范监督和实施体系."(完)