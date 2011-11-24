美国经济数据喜忧参半

* 10月消费者支出微涨0.1%

* 10月个人所得增加0.4%,创七个月来的最大涨幅

* 衡量企业支出计划的数据创1月以来最弱水准

* 11月19日当周初请失业金人数增加2,000人,仍低于40万人

路透华盛顿11月23日电---美国10月消费者支出增速放缓,且企业资本投资计划疲弱,令外界对第四季经济表现强劲的预期产生疑问.

周三公布的其他数据显现了更为乐观的经济前景,其中家庭收入录得七个月来的最大涨幅,初请失业金人数仍处于暗示就业市场条件得到改善的区间之内.

尽管数据表现喜忧参半,但分析师称,美国经济在第三季录得2%的环比年率增幅之後,似乎增长仍在加速.

多伦多道明证券驻纽约资深宏观策略师Millan Mulraine称,"我们依然对(第四季)经济增长3%的预估感到满意,但如果数据更好些,我们的信心原本会更强."

就在美国经济复苏健康情况的最新迹象出炉前不久,相关数据显示,11月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)创32个月低位,并且欧元区民间部门连续第三个月萎缩.

美股连续第六日收低,因中国数据疲弱且德债标售结果欠佳,引发对于债务危机开始威胁到这个欧洲最大经济体的忧虑.

投资者的避险买盘推动美债价格上涨,指标公债收益率(收益率)来到七周低点.美元指数上涨.

美国商务部称,10月消费者支出小幅增加0.1%,远低于9月0.7%的增幅.10月经通胀调整後的支出亦增加0.1%,表明经历相对强劲的第三季後,动能开始减弱,当时的支出为按年增加2.3%.

商务部另一份报告显示,10月扣除飞机的非国防资本财下降1.8%,为1月来最大跌幅.

尽管该分项指数通常会在当季的第一个月下滑,但9月数据下修至仅增加0.9%,引发企业正在削减支出的担忧.

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**欧洲危机侵蚀信心**

分析师指出资本支出数据会出现按月波动,但同时亦表示,欧洲债务危机以及美国减赤计划陷入僵局,可能会给美国经济蒙上一层不确定的阴影,并挫伤企业增加投资的积极性.

摩根大通驻纽约的分析师Michael Feroli谈到,"随着欧美情势的发展,我们可能...会看到一些谨慎情绪正在影响企业的风险承担意愿中."

Feroli补充道,一项企业税收优惠政策将于年底到期,可能使部分企业支出提前,而这种效应或许正在衰退.

资本设备支出一直是经济复苏的重要支柱之一.据Feroli估算,自2007-09年经济衰退末期以来,这类支出为整体经济成长的贡献超过三分之一.

上月扣除飞机的非国防资本财订单出货量下跌1.1%,9月为下滑1.0%.这一数据在计算GDP时需要计入.

但前景也并非完全黯淡.

尽管美国劳工部公布的数据显示,11月19日当周初请失业金人数增加2,000人至39.3万人,但仍然连续第三周处于40万大关之下,分析师认为这显示出就业市场些许复苏的迹象.

此外,四周均值跌至4月以来的最低位,该指标被认为能够更好地衡量就业市场趋势.

**美国消费者信心回升**

就业市场改善的这股趋势帮助消费者信心小幅回升.

汤森路透/密西根大学公布11月消费者信心指数终值升至64.1,10月为60.9.该数据与本月初公布的初值64.2相差不多.

该数据再加上10月个人所得增加0.4%,让一些分析师有理由乐观看待本季经济成长环比年率仍将高于3%.

"如果想预测未来支出,不妨看看所得,"Mulraine表示."从收入方面来看,家庭的情况正有所好转.当然,他们似乎在未雨绸缪,但这不是件坏事."

若把通胀纳入考量,税後所得增加0.3%,创下2010年10月以来最大增幅,9月时为下滑0.1%.

几个月来家庭一直在动用存款来支应支出,现在终于可以因收入增加而提高储蓄了.

10月的储蓄率从9月的3.3%增加至3.5%,储蓄年率为4,002亿美元,9月时为3,769亿.(完)