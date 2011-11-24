德国总理称中国、印度和巴西须减排

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透柏林11月23日电---德国总理默克尔周三称，中国、印度和巴西等快速增长经济体中的温室气体排放大国，必须要同意减排。
默克尔对国会表示：“今年世界范围内二氧化碳排放量，比以往任何时候都高。京都议定书即将到期，我们仍未取得任何新进展，德班会谈也不太可能使议定书延长，我们现在处于极度困难的境地。”
将近200个国家的谈判人士，将于11月28日齐聚南非参加联合国气候峰会。科学家警告，随着全球变暖，极端天气很可能增加，不过外界预期本次峰会对减少温室气体排放只会取得有限的进展。
京都议定书在联合国框架内约束大约40个工业化国家减排，将于明年到期。大型发展中经济体未做减排承诺，发达国家对于2012年之後采取大的减排动作也不情愿。而发展中国家希望，富裕国家先加大减排力度。
世界气象组织周一称，导致全球变暖的三种主要温室气体在2010年达历史最高水平。
默克尔称，中国、印度和巴西等主要发展中经济体，对于加入有约束力的国际减排协议并未做好准备。
她说：“这意味着，我们的世界很不幸的将要面临，日益重要的经济体对可持续环境发展没有做出适当贡献的境况。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。