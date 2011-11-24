德国总理称中国、印度和巴西须减排

路透柏林11月23日电---德国总理默克尔周三称，中国、印度和巴西等快速增长经济体中的温室气体排放大国，必须要同意减排。

默克尔对国会表示：“今年世界范围内二氧化碳排放量，比以往任何时候都高。京都议定书即将到期，我们仍未取得任何新进展，德班会谈也不太可能使议定书延长，我们现在处于极度困难的境地。”

将近200个国家的谈判人士，将于11月28日齐聚南非参加联合国气候峰会。科学家警告，随着全球变暖，极端天气很可能增加，不过外界预期本次峰会对减少温室气体排放只会取得有限的进展。

京都议定书在联合国框架内约束大约40个工业化国家减排，将于明年到期。大型发展中经济体未做减排承诺，发达国家对于2012年之後采取大的减排动作也不情愿。而发展中国家希望，富裕国家先加大减排力度。

世界气象组织周一称，导致全球变暖的三种主要温室气体在2010年达历史最高水平。

默克尔称，中国、印度和巴西等主要发展中经济体，对于加入有约束力的国际减排协议并未做好准备。

她说：“这意味着，我们的世界很不幸的将要面临，日益重要的经济体对可持续环境发展没有做出适当贡献的境况。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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