《Freeland专栏》印度腐败怪圈如何打破？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(Chrystia Freeland是路透专栏作者，本文仅代表其个人观点。)
路透孟买11月17日电---对西方国家而言，眼下唯一重要的问题是如何推动经济恢复增长。因此，印度经济增长之快无疑会令西方艳羡不已。在印度，7%的经济增幅就算是悲观预期了，乐观预期则达到9%。
但印度民众担心的是：经济迅速增长是如何实现的？受益者又是谁？
在印度，民愤最大的就是腐败问题。腐败现象在印度已不是什麽新鲜事，而随着该国中产阶级力量日益壮大，他们不愿再日复一日地被迫行贿，对通过不当手段致富的人感到愤怒。
印度社会活动家安纳?哈扎尔(Anna Hazare)的反腐绝食抗议，得到了城市中产阶级的积极响应，演变为全国性政治事件。
印度反腐斗士贝迪（Kiran Bedi）在孟买接受采访时告诉我：“印度的腐败丑闻实在太多了。尽管印度光芒耀眼，但很多方面在堕落，尤其是腐败现象猖獗。”她曾是印度首位女性高级警官。
在印度，并非只是反腐活动分子才意识到腐败横行。
“腐败是印度特色，”基础设施发展金融公司(IDFC.NS)执行长劳尔（Rajiv Lall）称，“我想，没人能假装印度没有腐败。腐败现象有扩大之势，尤其是在当前重大转型期。”印度政府持有该公司部分所有权。
印度急于壮大财力，是该国经济迅猛增长的动力之一。1991年，印度时任财长、现任总理辛格开始推动自由化改革，为该国转型奠定基础。当时印度8.54亿人口，人均年收入仅1,300美元。
印度一重要经济规划委员会成员、前实业家梅拉（Arun Maira）指出，问题在于印度经济崛起的同时，最需受益的人群反而获益最少。
他说：“我认为，多数印度人未感受到经济增长的裨益。现在有个非常强有力的呼声是‘经济确实快速增长。你们欢呼8%、9%或10%，但跟我们有什麽关系？’”
卡利尼（B.N. Kalyani）是印度最大汽车部件出口商Bharat Forge(BFRG.NS)的董事长，他也对经济增长过程中的不公平现象深有感受。
他称：“以1990年和现在的情况比，就连孟加拉的社会指数都胜过印度，这让我觉得很难过。商业繁荣、高楼林立、股市发展，这一切主要还是局限于城市。”
贫富悬殊在所难免？
不过很多抨击印度发展不平衡的人也认为，这是经济快速增长中难以避免的现象。
梅拉谈到常用来衡量收入平等程度的基尼系数时称：“经济加速增长时，基尼系数总会升高。”
“当创造更多机会时，比如更多自由市场或自主创业，那些已拥有一些资本、受教育水平较高、或与当权者有联系的人会先富起来，积累财富。因此这些人能更快致富。”
正如梅拉指出的那样，最富有的1%人群拥有的最大优势之一，就在于“能够接近当权者”。腐败交易是这种优势的极致发挥，当然这是滥用优势。
“赢者更赢”，还有一层不易被发现的原因。印度科技企业Infosys(INFY.NS)联席董事长戈帕拉克里什南（S. Gopalakrishnan）称：“往往是这样：能够接近当权者和政府的人，常常能争取到条件更好的交易。根本原因在于，他们为决策提供了建议，所以政策压根就是量身定做的。”
这是前伦敦政经学院教授布伊特（Willem Buiter）所指“认知控制”（cognitive capture）的印度版本，布伊特认为“认知控制”是导致监管和立法不力，最终导致2008年金融危机的原因之一。布伊特目前是花旗集团首席经济学家。
眼下，金融危机和民粹主义抗议活动，使得一些西方国家“认知控制”造成的当然格局受到动摇，而哈扎尔在印度领导的反腐运动意外成功，使得印度精英阶层关注印度模式的缺陷所在。
但要打破经济学家拉詹(Raghuram Rajan)警告的“寡头政治”资本主义风险，还不只是正确认识到问题那麽简单。布朗大学（Brown University）国际研究教授瓦尔什尼（Ashutosh Varshney）认为，印度眼下的繁荣与肮脏的资本主义，与美国的“镀金年代”（Gilded Age）类似，这意味着，或许印度应该寻找印度版的罗斯福(美国第32届总统)，打破巨头的控制，为99%的民众实施“新政”。
不过眼下的情况与当时有重大差异。印度现在的巨头出现于全球化时代，而眼下美国也在经历第二次“镀金年代”。1%富人群体是全球现象，而认知控制也是。或许世界各国都需要又一个“罗斯福”。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍/王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。