《Freeland专栏》印度腐败怪圈如何打破？

(Chrystia Freeland是路透专栏作者，本文仅代表其个人观点。)

路透孟买11月17日电---对西方国家而言，眼下唯一重要的问题是如何推动经济恢复增长。因此，印度经济增长之快无疑会令西方艳羡不已。在印度，7%的经济增幅就算是悲观预期了，乐观预期则达到9%。

但印度民众担心的是：经济迅速增长是如何实现的？受益者又是谁？

在印度，民愤最大的就是腐败问题。腐败现象在印度已不是什麽新鲜事，而随着该国中产阶级力量日益壮大，他们不愿再日复一日地被迫行贿，对通过不当手段致富的人感到愤怒。

印度社会活动家安纳?哈扎尔(Anna Hazare)的反腐绝食抗议，得到了城市中产阶级的积极响应，演变为全国性政治事件。

印度反腐斗士贝迪（Kiran Bedi）在孟买接受采访时告诉我：“印度的腐败丑闻实在太多了。尽管印度光芒耀眼，但很多方面在堕落，尤其是腐败现象猖獗。”她曾是印度首位女性高级警官。

在印度，并非只是反腐活动分子才意识到腐败横行。

“腐败是印度特色，”基础设施发展金融公司(IDFC.NS)执行长劳尔（Rajiv Lall）称，“我想，没人能假装印度没有腐败。腐败现象有扩大之势，尤其是在当前重大转型期。”印度政府持有该公司部分所有权。

印度急于壮大财力，是该国经济迅猛增长的动力之一。1991年，印度时任财长、现任总理辛格开始推动自由化改革，为该国转型奠定基础。当时印度8.54亿人口，人均年收入仅1,300美元。

印度一重要经济规划委员会成员、前实业家梅拉（Arun Maira）指出，问题在于印度经济崛起的同时，最需受益的人群反而获益最少。

他说：“我认为，多数印度人未感受到经济增长的裨益。现在有个非常强有力的呼声是‘经济确实快速增长。你们欢呼8%、9%或10%，但跟我们有什麽关系？’”

卡利尼（B.N. Kalyani）是印度最大汽车部件出口商Bharat Forge(BFRG.NS)的董事长，他也对经济增长过程中的不公平现象深有感受。

他称：“以1990年和现在的情况比，就连孟加拉的社会指数都胜过印度，这让我觉得很难过。商业繁荣、高楼林立、股市发展，这一切主要还是局限于城市。”

贫富悬殊在所难免？

不过很多抨击印度发展不平衡的人也认为，这是经济快速增长中难以避免的现象。

梅拉谈到常用来衡量收入平等程度的基尼系数时称：“经济加速增长时，基尼系数总会升高。”

“当创造更多机会时，比如更多自由市场或自主创业，那些已拥有一些资本、受教育水平较高、或与当权者有联系的人会先富起来，积累财富。因此这些人能更快致富。”

正如梅拉指出的那样，最富有的1%人群拥有的最大优势之一，就在于“能够接近当权者”。腐败交易是这种优势的极致发挥，当然这是滥用优势。

“赢者更赢”，还有一层不易被发现的原因。印度科技企业Infosys(INFY.NS)联席董事长戈帕拉克里什南（S. Gopalakrishnan）称：“往往是这样：能够接近当权者和政府的人，常常能争取到条件更好的交易。根本原因在于，他们为决策提供了建议，所以政策压根就是量身定做的。”

这是前伦敦政经学院教授布伊特（Willem Buiter）所指“认知控制”（cognitive capture）的印度版本，布伊特认为“认知控制”是导致监管和立法不力，最终导致2008年金融危机的原因之一。布伊特目前是花旗集团首席经济学家。

眼下，金融危机和民粹主义抗议活动，使得一些西方国家“认知控制”造成的当然格局受到动摇，而哈扎尔在印度领导的反腐运动意外成功，使得印度精英阶层关注印度模式的缺陷所在。

但要打破经济学家拉詹(Raghuram Rajan)警告的“寡头政治”资本主义风险，还不只是正确认识到问题那麽简单。布朗大学（Brown University）国际研究教授瓦尔什尼（Ashutosh Varshney）认为，印度眼下的繁荣与肮脏的资本主义，与美国的“镀金年代”（Gilded Age）类似，这意味着，或许印度应该寻找印度版的罗斯福(美国第32届总统)，打破巨头的控制，为99%的民众实施“新政”。

不过眼下的情况与当时有重大差异。印度现在的巨头出现于全球化时代，而眼下美国也在经历第二次“镀金年代”。1%富人群体是全球现象，而认知控制也是。或许世界各国都需要又一个“罗斯福”。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍/王凤昌

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