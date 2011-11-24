伊朗总统抨击欧洲国家为美“傀儡”

路透德黑兰11月23日电---伊朗总统艾哈迈迪-内贾德周三谴责对伊朗加大制裁力度的欧洲国家，称它们是美国的“傀儡”。他表示，对这些国家孤立伊朗央行的做法感到诧异。

艾哈迈迪-内贾德在伊朗国家电视台直播的讲话中说：“过去32年，我们没有与美国建立任何关系，我们过去跟它们没关系，以後也不会有。”

“但我们对于这些欧洲傀儡的做法感到诧异，无论它们的主人说什麽，它们立刻学舌，就像无能的奴才。”

美国、英国和加拿大周一宣布对伊朗能源与金融行业实施新的制裁措施，次日欧盟即仿效，旨在联合向伊朗施压，以迫使後者终止核项目。

英国禁止所有与伊朗央行的交易，法国与荷兰也提出类似措施，这惹恼了伊朗政界，一些议员要求驱逐英国大使。

艾哈迈迪-内贾德说：“他们说‘我们应该断绝与（伊朗）央行的关系，扣留伊朗人的资金。’”他指责西方国家试图掠夺伊朗在海外银行账户的资产，以缓解西方的经济危机。

他说：“任何没收伊朗人民外汇储备的做法，都视同严重盗窃行为，伊朗人民将视这样的人为盗贼。”

西方对伊朗实施最新一轮制裁，是由于联合国国际原子能机构报告称，伊朗似乎已着手设计核弹。但伊朗政府坚称其核项目完全是为和平用途，抨击国际原子能机构报告是基于西方的虚假情报。（完）

编译：张家伟 发稿：朱淑珍

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