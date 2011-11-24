诺基亚西门子拟裁员1.7万人

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透赫尔辛基11月23日电（欧洲科技记者 Tarmo Virki）---全球第二大移动通讯设备制造商诺基亚西门子通信（NSN）NOKI.UL将裁员1.7万人，规模接近雇员总数的四分之一，此举将助其每年节省约10亿欧元成本。
该公司未透露裁员涉及的部门，分析人士称，此举只是其更大变革的一部分，看似旨在为首次公开发行（IPO）做准备。诺基亚西门子2007年成立，一直在亏损中挣扎。
该公司不仅面临对手激烈的价格竞争，经济下滑也迫使其削减支出。该公司计划将移动网络业务作为发展重点，退出固话基础设施业务，裁员是其计划中的一部分。
瑞典银行分析师汉克（Jari Honko）称：“这是很大的动作，我认为目的是进行IPO。而在当前的结构和运营模式下，没法做到。”
诺基亚西门子9月末从母公司募集资金10亿欧元，用于充实公司资产。其执行长苏立（Rajeev Suri）称，现阶段公司不需要更多融资。
他在声明中称：“考虑到我们未来独立发展的前景，目前需要采取措施提高盈利和现金创造能力。”
诺基亚西门子在全球拥有7.4万名雇员，芬兰的员工数量约为7,000人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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