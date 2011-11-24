法国AAA评级或受考验--惠誉

* 法国财政承受新冲击的馀地有限

* 成长不稳也打压法国评等展望

路透巴黎11月23日电---评等机构惠誉周三表示,法国公共财政对承受任何新冲击的空间很有限,因此若有冲击很难不危及其AAA评等.此为欧元区危机可能令法国丧失珍贵最高评等的最新暗示.

惠誉在法国公共财政特别报告中指出,法国的债务和赤字符合AAA评等的标准,但若经济出现进一步放缓或为支撑银行业拨备,其评等就可能有危险.

惠誉的报告也对法国举债成本升高施加压力.此前穆迪周一曾发出警告,称法国公债收益率(殖利率)不断走高,加上经济转弱,恐将使其评等展望受创.

"和其他主要'AAA'评等的主全国情况类似,法国政府债务上升大量消耗掉其承受进一步不利冲击的财政空间,使其若遭冲击很难不危及'AAA'地位."惠誉指出.

"法国的主要疑虑在于欧元区危机加剧将产生或有负债,那将在主权资产负债表上具体化."

惠誉未暗示会把法国置于负面展望,仅称"法国的公共财政结构仍符合保留AAA评等的标准."

但惠誉还称,"若欧元区危机升温,对经济成长造成有害後果,且因其对二线国家的曝险而使大量或有负债具体化,那将危及法国的AAA评等."

惠誉指出,因对银行业提供财政支撑导致负债扩大的可能,特别值得担忧.

法国AMF证券市场监管机构主管承认,市场正聚焦法国的AAA评等,但他表示其他最高评等的欧元区国家也处于同样的形势.

"有许多原因让我觉得不合理,因为从春季以来这里的基本面和英国或美国都差不多."Jean-Pierre Jouyet告诉法国回声报."法国的AAA评等是欧洲的赌注,因为那让欧洲金融稳定机构(EFSF)救援基金得以稳固."

惠誉认为法国的公共赤字在2013年约相当国内生产总值(GDP)的4%,并称若要实现法国所设该年3%的目标,需实施额外的财政措施.

法国债务管理局负责人Philippe Mills周三在回声报访问中指出,若遭降评,将付出惨痛代价,且可能得需多年才能修补.(完)